"Menos peor": corrigieron un pronóstico del ministro Luis Caputo sobre la coparticipación

La caída en l os ingresos de la coparticipación es una de las grandes preocupaciones de los gobernadores de todos los colores políticos. Mendoza no es la excepción: el Ministerio de Hacienda de la provincia también registró una baja considerable en términos reales en el primer mes del año.

La situación tuvo impacto en la reforma laboral , ley en la cual se retiraron disminuciones en el impuesto a las Ganancias que habrían afectado más las arcas provinciales. A lo que hay que agregar un intento del gobernador mendocino de meter en la agenda nacional la discusión de una nueva ley de coparticipación federal que tuvo poco eco por el momento.

Alfredo Cornejo planteó el sábado, en el Agasajo de Bodegas de Argentina . “Nuestro sector privado tiene que comprender que necesitamos la reforma tributaria tanto como la Ley de Coparticipación , porque necesitamos una ley que distribuya los recursos de los impuestos con incentivos para tener más sector privado”, señaló el gobernador en el evento vendimial.

Cornejo quiere que la coparticipación premie a las provincias con mejores resultados fiscales, lote en el que ubica a Mendoza , y en la Vendimia 2026 aguijoneó a las visitas nacionales (entre ellas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem ) al señalarle que “hay provincias argentinas que no tienen ningún interés porque viven de la copa”.

Pero la respuesta de Menem no permitió a nadie ilusionarse con cambios inminentes. “Es muy complejo por la redacción de la ley y porque se debe modificar la Constitución”, dijo Menem, quien reconoció que hay " algún grado de injusticia en el sistema actual y que, por lo tanto, son cuestiones a resolver en algún momento”.

Coparticipación en baja

Pero lo cierto es que, en medio del debate político, la coparticipación federal de Impuestos sigue en baja y preocupa cada vez más a los gobernadores. La pérdida de las provincias es cercana al billón de pesos en apenas dos meses, según estudios de dirigentes opositores.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, pronosticó en este sentido que la caída de la recaudación se va a detener en abril. Lo dijo precisamente en Mendoza, ante una consulta de la prensa después de su participación en el Foro de Negocios e Inversiones.

“El último mes en la recaudación es, más que nada, producto de que febrero tuvo tres días hábiles menos, eso influye mucho, y además que la baja de impuestos que hicimos el año pasado en el índice anual pega en estos meses. Eso a partir de abril ya se corrige”, sostuvo el funcionario.

Pero en el Gobierno provincial no son muy optimistas. "No creemos que haya mejora en abril. Lo que va a haber es una caída en la base de comparación, porque a partir de marzo del año pasado la coparticipación empezó a caer más fuerte", dijeron en el área de Hacienda.

Y agregaron: "El año pasado, abril fue malo. Entonces, la base de comparación es baja. Estadísticamente la coparticipación va a mejorar, pero no va a ser una mejora, sino que va a ser menos peor".

La pérdida de coparticipación en enero

En febrero, Hacienda ventiló que el derrumbe de la coparticipación federal en términos reales (es decir, si se descuenta la inflación) alcanzaba al 9% respecto de 2023 en Mendoza.

Hacienda compara normalmente el ritmo de la recaudación actual con 2023, porque la caída de 2024 fue muy pronunciada. Entonces, ha resultado fácil ganarle en 2025 a ese registro, pero este incremento no termina de compensar los recursos que recibía la Provincia hasta 2023.

En este sentido, el resultado fiscal general de Mendoza en 2025, sumados los impuestos nacionales y provinciales, reflejó una suba de 1,5% sobre 2024, pero a su vez representó una baja del 6,6% en términos reales con respecto a 2023.

En este contexto, la caída del rubro específico de la coparticipación federal -el más importante de todos- fue "mucho peor" que el resultado general de la recaudación, dijeron en Hacienda.

En números concretos, la Provincia recibió en enero 225.000 millones de pesos. Para no "perder" contra 2023, en términos reales, debería haber embolsado 20.000 millones de pesos más, se precisó en la cartera de Hacienda.

La versión de Milei sobre la coparticipación

En el medio del debate intervino la propia "Oficina de Respuesta Oficial", es decir, el perfil creado en las redes sociales por el gobierno de Milei para contrarrestar informaciones que considera erróneas.

En este sentido, la mencionada oficina expresó en un posteo, en reacción a un cálculo del diputado peronista Guillermo Michel sobre la caída de la coparticipación, que "confundir una comparación interanual con una supuesta 'pérdida' de recursos es un error técnico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RespOficial_Arg/status/2029285794221854917?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2029285794221854917%7Ctwgr%5E6bf94cbacf45e6e6d7c83cda9996cb69a412d03c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Feconomia%2Fcaida-recaudacion-preocupa-gobernadores-perdieron-provincias-enero-febrero_0_k2Lhkvnb42.html&partner=&hide_thread=false FALSO.



Confundir una comparación interanual con una supuesta “pérdida” de recursos es un error técnico.



Los datos de recaudación son un hecho estadístico, no una decisión discrecional del Gobierno Nacional. Que la comparación interanual resulte negativa en términos reales en un… https://t.co/XQsR9UESZs — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 4, 2026

"Los datos de recaudación son un hecho estadístico, no una decisión discrecional del Gobierno Nacional. Que la comparación interanual resulte negativa en términos reales en un período puntual no significa que el Gobierno Nacional le haya quitado recursos a las provincias", agregó.

También se indicó en el posteo gubernamental que "la actividad económica interanual se mantiene en niveles similares e incluso levemente por encima del año pasado, por lo que atribuir esta variación exclusivamente a una caída de actividad tampoco tiene sustento".

"Además, el inicio del año presenta factores transitorios —como una menor cantidad de días hábiles y efectos asociados a cambios recientes en la administración tributaria— que impactan en la comparación de enero y febrero. Por ese motivo, los datos de los próximos meses van a permitir observar una serie más representativa de la evolución de la recaudación", dice también el Gobierno nacional.

Y remató: "Presentar el resultado de dos meses como si se tratara de una 'pérdida' provocada por el Gobierno Nacional no es un análisis técnico serio. Es una interpretación forzada de los datos usada para construir un ataque político insostenible en la evidencia".