Foro de Inversiones: un intendente le respondió a Luis Caputo por el pedido de la baja de tasas municipales

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino , respondió al pedido del ministro de Economía de la Nación , Luis Caputo , de que los municipios acompañen la baja de impuestos impulsada por el Gobierno nacional. Lo hizo durante su participación en el Foro de Inversiones y Negocios , donde defendió el rol de las tasas municipales y remarcó que se trata de una contraprestación por servicios.

Allasino señaló que existe una “confusión” cuando se equiparan las tasas con los impuestos. “ Las tasas no son impuestos. Si no, hacemos una pequeña gran confusión. Es una contraprestación que tiene una relación entre lo que cuesta prestar ese servicio y lo que el contribuyente paga”, afirmó.

El jefe comunal sostuvo además que la realidad fiscal de Mendoza es distinta a la de otros distritos del país.

“Mendoza, la provincia en su conjunto, no es la provincia de Buenos Aires, donde te inventan una tasa vial, vas a cargar nafta y te cobran. Abrís un supermercado y te cobran”, expresó, y agregó que la provincia no se encuentra “en el ranking de degenerados fiscales”.

Según explicó, en Luján de Cuyo ya se avanzó en una simplificación del esquema tributario municipal. Allasino recordó que ese proceso comenzó durante la pandemia, cuando se desempeñaba como jefe de Gabinete del municipio, con el objetivo de facilitar los trámites a los vecinos.

“Fuimos en una eliminación gradual. Esto simplificó el régimen. Hay menos tributos que pagar, pero principalmente aquellos que gravan la actividad”, indicó. A partir de esa reforma, afirmó que el municipio se concentró en mejorar la eficiencia de los servicios y en mantener una relación clara entre el costo de prestarlos y lo que pagan los contribuyentes.

En ese sentido, planteó que el cobro de tasas también está vinculado con la llamada “correspondencia fiscal”, es decir, que los ingresos municipales estén asociados al financiamiento de los servicios que brindan.

Como ejemplo, mencionó el caso de la recolección de residuos. “Si vos pagás la boleta de los servicios que llegan a tu casa y dice recolección y nadie lo paga, ¿con qué se paga la diferencia entre lo que el Estado no recaudó? Con la coparticipación”, explicó.

El intendente advirtió que si los municipios dejan de percibir esas tasas, terminarán utilizando recursos de coparticipación que deberían destinarse a inversión. “Si el municipio no cobra las tasas, se gasta la guita de la coparticipación, que debería ir a inversión, en gastos corrientes”, señaló.

En esa línea, defendió la autonomía de los gobiernos locales para financiar los servicios básicos. “El Estado no va a dejar de financiar a los municipios para levantar la basura. Los municipios tienen que tener autonomía. Esa autonomía se consigue haciendo bien las cosas, de manera eficiente y dándole un servicio tal al vecino que lo quiera pagar”, afirmó.

Durante su intervención, el jefe comunal también hizo hincapié en la importancia de que los contribuyentes cumplan con el pago de las tasas. “Cuando se habla de la reducción de la carga impositiva, tenemos que comprender bien qué es una tasa municipal y hacer honor a pagar las tasas municipales”, expresó.

Qué dijo Luis Caputo

El planteo de Allasino se dio luego de que Caputo pidiera a las provincias y municipios acompañar la estrategia nacional de reducción de impuestos. En su discurso de apertura del foro, el ministro sostuvo que el Gobierno busca avanzar en una baja de la carga impositiva para mejorar la competitividad de la economía.

“Los salarios en Argentina no son altos. La forma de ganar competitividad es bajando impuestos nacionales, provinciales y también municipales donde se cobran tasas que afectan directamente a los ciudadanos”, afirmó el funcionario.

Caputo remarcó que ese proceso debe sostenerse sobre una base de disciplina fiscal. “Argentina necesita hoy un ancla fiscal muy sólida. Para poder bajar impuestos necesitamos tener un superávit todavía mayor”, explicó.

El ministro advirtió además que volver al déficit podría afectar la confianza en la economía. “Si bajamos impuestos y volvemos al déficit fiscal, inmediatamente va a aparecer la duda de cómo va a hacer Argentina para honrar sus deudas”, sostuvo. “Este es un gobierno que va a pagar siempre y va a honrar todas sus deudas”.

En ese marco, el titular del Palacio de Hacienda expresó su expectativa de que las jurisdicciones subnacionales acompañen el rumbo económico. “Esperamos que las provincias nos acompañen, también los municipios, para poder generar una competencia suficiente para que el sector privado invierta en mejor tecnología y así ofrecer mejores productos”, concluyó.