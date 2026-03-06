Víctor Accastello: "La innovación es fundamental porque mejora los procesos industriales"

El Side Events realizado en el Hotel Sheraton, fue un encuentro paralelo en el marco del Foro de Inversiones y Negocios que finaliza hoy en el Hotel Hilton, de Guaymallén. De los paneles presentados, sin dudas el de Casos de éxito fue uno de los que más llamó la atención, ya que estuvo integrado por representantes de Fondos Corporativos mendocinos que invierten en innovación y desarrollo estratégico .

Víctor Accastello, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, fue uno de los disertantes del panel, que tuvo como moderadora a Julia Kerman, de Embarca.

La institución cuenta con 130 cooperativas agrícolas de Argentina, muchas tienen sucursales y están presentes en 600 localidades del país. El núcleo de las actividades es la comercialización de granos que producen los productores asociados y la industrialización y la comercialización de agroinsumos.

“En Mendoza tenemos muy poca actividad porque están nucleadas muchas en Fecovita, que es una federación de cooperativas de actividad vitivinícola. Además son cooperativas dedicadas exclusivamente al agro”, detalló.

“ Nos invitaron al Foro para contar porqué invertimos en Innventure. En realidad lo hicimos porque creemos que la innovación mejora los procesos industriales, se encuentran nuevos productos. Buscamos la eficiencia operativa todo el tiempo, y si bien innovamos, puertas adentro, es muy difícil abarcar todos los tópicos de la innovación”, señaló Accastello.

IMG-20260305-WA0068 Víctor Accastello, referente de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

Inspiración

Natalia Savina, de Luján Agrícola, también integró el panel de expositores que contaron sus experiencias que pueden servir como inspiración de nuevos proyectos.

“Arrancar en estos caminos de aprender, de reaprender o de pensarse en un modelo nuevo cuesta y significa mucho esfuerzo y trabajo interno, en terminar de analizar las opciones y animarse, sobre todo animarse desde el conocimiento, del aprendizaje y de acercarse a las nuevas herramientas”, explicó la empresaria.

Y agregó: “Nosotros estamos muy relacionados a la actividad agrícola y los productores hoy en día, sufren inclemencias climáticas o una guerra afuera que no les permite traer fertilizante o un montón de aspectos macros que pueden condicionarlos. Entonces, la diversificación del riesgo como empresa me parece un punto de valor”.

Además destacó la importancia de la innovación y la capacidad de generar eficiencia operativa, no solo internamente para la empresa, sino para los productores, “que en definitiva son nuestros clientes y que en el largo plazo es por donde tiene que que avanzar esto y donde se le ve un potencial enorme”.

IMG-20260305-WA0067 Natalia Savina, referente de Luján Agrícola.

Una alternativa

Presentación de herramientas de inversión, tipos de financiamiento y análisis del contexto económico actual y perspectivas para 2026, fueron los temas que se desarrollaron en la segunda parte de la jornada, denominada “Desmitificando el acceso al capital”. Tuvo como orador a Gabriel Menace, gerente de Banca Empresas de Cocos Capital,

“¿Por qué importa el mercado de capitales? Justamente porque en el mercado es el lugar donde se produce esa famosa traslación del ahorro hacia la inversión productiva. Tenemos dos actores: quienes tienen excedentes en un momento dado, pueden ser entes, instituciones o personas locales o extranjeras, y quienes necesitan financiamiento en un momento dado. ¿Y cuál es la rueda de negociación?. Por un lado está el mercado primario, donde nacen los activos financieros, y ahí es donde se da la traslación entre ahorro hacia la inversión productiva, y el mercado secundario, que es la transaccionalidad de activos que ya existen. Ahí es donde se da la especulación financiera y es lo que más resuena del mercado”, explicó el referente en su extensa disertación.

Entre los disertantes del panel de Casos de éxito, además de los ya mencionados, fueron: Mayco Mansilla, de Innventure; Martín Sánchez, de Lodar; Martín Moser, de Innlab; y Rolando Kosche, de Derivados Vínicos SA.