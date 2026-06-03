3 de junio de 2026 - 19:35

Cuánto cuestan las innovadoras casas prefabricadas de madera construidas como piezas de Lego

La propuesta es tendencia y se encuentra en distintas plataformas. Busca revolucionar la construcción de casas sostenibles con un sistema simple y eficiente.

El sistema de este tipo de construcción intenta simplificar la casa tradicional.

El sistema de este tipo de construcción intenta simplificar la casa tradicional.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Construir una casa lleva largos tiempos de obra, costos elevados e imparciales y gran cantidad de materiales. Sin embargo, una empresa francesa está apostando por un modelo completamente diferente que promete simplificar el proceso. Su sistema utiliza bloques de madera que se ensamblan entre sí de manera similar a las famosas piezas de Lego, permitiendo levantar estructuras resistentes y eficientes.

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La iniciativa pertenece a Brikawood, una compañía que desarrolló un método constructivo basado en ladrillos de madera que encajan unos con otros sin necesidad de utilizar clavos, tornillos, pegamentos ni revestimientos adicionales. Gracias a esta tecnología, la firma busca reducir residuos, optimizar recursos y ofrecer una alternativa más amigable con el medio ambiente.

casas prefabricadas
Se adapta a distintos presupuestos y estilos de vida.

Se adapta a distintos presupuestos y estilos de vida.

Cómo funcionan las casas de madera que se ensamblan como un rompecabezas

  • El sistema creado por Brikawood se basa en la unión de bloques de madera colocados en filas superpuestas. Cada pieza está diseñada para encajar con precisión en la siguiente, formando muros portantes capaces de soportar la estructura de la vivienda.
  • A diferencia de los métodos tradicionales, los bloques permanecen unidos mediante separadores especialmente diseñados para aportar estabilidad mecánica y mantener la rigidez de las paredes. Este enfoque permite construir viviendas sólidas sin optar por fijaciones convencionales.
  • Uno de los aspectos más destacados es que los espacios internos de los bloques se rellenan con materiales aislantes de alto rendimiento. Esto mejora significativamente la eficiencia energética de la vivienda, ayudando a conservar la temperatura interior tanto en invierno como en verano.

Además, el sistema genera una cantidad reducida de residuos durante la construcción y aporta un menor consumo energético en comparación con otros métodos constructivos, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan soluciones sostenibles.

casas prefabricadas

Cuál es la madera elegida para garantizar resistencia y aislamiento

Para fabricar sus bloques, Brikawood utiliza madera proveniente del árbol Pseudotsuga meziesii, conocido también como abeto de Douglas o pino de Oregón. Esta especie originaria de Norteamérica es reconocida por su resistencia y durabilidad.

Según la empresa, este material ofrece importantes ventajas térmicas, acústicas y mecánicas. Además, sus características permiten que las viviendas tengan una buena respuesta frente a diferentes condiciones climáticas e incluso una mayor resistencia ante movimientos sísmicos.

Cuánto cuesta una casa prefabricada de Brikawood

El valor de estas viviendas varía según el tipo de proyecto elegido. La empresa comercializa distintos kits prediseñados, además de ofrecer opciones totalmente personalizadas.

Los precios por metro cuadrado son los siguientes:

  • Casa prefabricada de una planta: desde 1400 € por m².
  • Casa prefabricada de dos plantas: desde 1800 € por m².
  • Vivienda personalizada: alrededor de 1500 € por m².
  • Kit estudio BBC: desde 1000 € por m².

Entre los modelos disponibles se encuentran propuestas como el Kit Capucine, con 111 m², tres habitaciones, baño y sala de estar; el Kit Joana, de 110 m², que suma cochera; y el Kit DeBussy-Toit plat, con 85 m², tres dormitorios, baño, sala de estar y pórtico.

Para quienes buscan una alternativa más compacta, destaca el Kit Oasis, una vivienda tipo estudio de 20 m² que incluye una habitación, cocina integrada con sala de estar y baño completo.

casas prefabricadas

Su sistema de bloques de madera ensamblables busca simplificar la construcción tradicional y reducir el impacto ambiental y rápidamente ya están a la venta en diferentes plataformas.

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