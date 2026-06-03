Empleadas domésticas: cuánto cobran en junio con aguinaldo incluido

Las empleadas domésticas cobrarán durante junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) , más conocido como aguinaldo . El pago debe realizarse junto con los salarios actualizados tras el nuevo esquema de aumentos definido para el sector y alcanza a todas las categorías del régimen de casas particulares.

Empleadas domésticas: cuánto cobran las niñeras en junio de 2026 con el nuevo aumento

El aguinaldo equivale al 50% del mejor sueldo mensual percibido entre enero y junio . Como durante el semestre hubo subas acumulativas, los haberes más altos suelen coincidir con los salarios vigentes de junio, que sirven como referencia para calcular cuánto corresponde cobrar en cada caso.

Los montos cambian según la categoría y modalidad de trabajo.

Con la actualización salarial vigente, estos son los salarios mínimos mensuales y el aguinaldo estimado para cada categoría:

Supervisores/as con retiro: Sueldo: $536.080,78 Aguinaldo: $268.040,39

Supervisores/as sin retiro: Sueldo: $594.214,11 Aguinaldo: $297.107,05

Personal para tareas específicas con retiro: Sueldo: $499.868,27 Aguinaldo: $249.934,13

Personal para tareas específicas sin retiro: Sueldo: $553.536,65 Aguinaldo: $276.768,32 Plata / Dinero / Sueldo / Cobrar / Aguinaldo / Jubilado El pago del aguinaldo debe realizarse antes de fin de junio. Web

Caseros: Sueldo: $488.326,19 Aguinaldo: $244.163,10

Asistencia y cuidado de personas con retiro: Sueldo: $488.326,19 Aguinaldo: $244.163,10

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: Sueldo: $541.255,35 Aguinaldo: $270.627,67

Personal para tareas generales con retiro: Sueldo: $441.729,02 Aguinaldo: $220.864,51

Personal para tareas generales sin retiro: Sueldo: $488.326,19 Aguinaldo: $244.163,10

Estos valores corresponden a los mínimos legales vigentes y pueden aumentar según adicionales, antigüedad, horas extras o zona desfavorable.

Hasta cuándo hay tiempo para pagar el aguinaldo de junio

Según la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la fecha límite para pagar la primera cuota del aguinaldo es el 30 de junio.

Sin embargo, el pago debe realizarse en la última jornada laboral del mes de cada trabajadora. Por ejemplo, si una empleada trabaja únicamente los miércoles, el empleador deberá abonarlo el último miércoles trabajado dentro de junio. También es válido adelantar el pago junto con el salario mensual, aunque no puede postergarse después de las fechas establecidas por la normativa.

Qué adicionales se suman al cálculo del aguinaldo

Para calcular el aguinaldo no se toma solamente el sueldo básico. La ley establece que deben incluirse todos los conceptos remunerativos que integran el recibo salarial.

Entre ellos se encuentran:

Horas extras trabajadas

Adicional por antigüedad , equivalente al 1% por cada año trabajado

, equivalente al 1% por cada año trabajado Plus por zona desfavorable, que representa un 31% extra para trabajadoras de la Patagonia y Patagones

Cómo se paga el aguinaldo proporcional en empleadas domésticas: Cuando la relación laboral comenzó después de enero o terminó antes de finalizar junio, el aguinaldo debe pagarse de manera proporcional al tiempo trabajado. Para realizar el cálculo, se toma el mejor salario mensual del período trabajado, se divide por 12 y luego se multiplica por la cantidad de meses o días efectivamente trabajados durante el semestre.