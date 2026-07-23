Así es la novedosa alianza para fortalecer comercio con tecnología y solidaridad en Mendoza

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITyS) firmó un convenio de colaboración con Pago TIC para impulsar la digitalización del comercio local mediante el desarrollo del Marketplace de la Ciudad de Mendoza (una plataforma digital que reunirá la oferta de los comercios locales) y una serie de herramientas de pago que buscarán fortalecer tanto las ventas como las acciones solidarias.

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El presidente de CECITyS, Adrián Alín, explicó que la iniciativa se enmarca en una estrategia que la entidad viene impulsando desde hace tiempo. "Cuando hacemos una acción comercial, tratamos, dentro de lo posible, de hacer una acción solidaria para que no quede únicamente en un simple comprar y que venga a la ciudad" , afirmó.

En ese sentido, destacó que el acuerdo permitirá potenciar la comunidad " Voy al Centro" con nuevas herramientas tecnológicas. "Hoy día nos va a ayudar con la tecnología a mejorar esta red, esta comunidad, teniendo beneficios mucho más amplios , que tienen que ver con descuentos, con lo solidario , con el principio de una herramienta y de un sistema que tiene que ver con la comunidad", señaló.

Para Alín, el objetivo es que "el dinero quede dentro del circuito de la ciudad de Mendoza" y recuperar el trabajo conjunto entre comerciantes e instituciones. "Es volver a armar un punto de asociativismo, entendiendo que la colectividad nos va a ayudar a salir de esta situación" , sostuvo.

Durante la presentación, el presidente de Pago TIC, Fabián Barros Requeijo , aseguró que el proyecto busca transformar el sistema de pagos en una herramienta de impacto social.

"Nos proponemos refundar el comercio local. Nos proponemos donar hasta 5 millones de dólares en causas solidarias en el próximo año", afirmó. "Nos proponemos refundar el comercio local. Nos proponemos donar hasta 5 millones de dólares en causas solidarias en el próximo año", afirmó.

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Barros Requeijo también planteó un cambio de paradigma respecto de las promociones comerciales. Aseguró que los descuentos tradicionales muchas veces no modifican la decisión de compra y propuso reemplazar esa lógica por un modelo en el que cada consumo contribuya a una causa solidaria. Según explicó, el objetivo es que los clientes puedan elegir un comercio sabiendo que parte de su compra se destinará a comedores, escuelas, clubes u otras organizaciones sociales, otorgándole un "significado" al acto de consumir.

El empresario explicó que quienes descarguen la aplicación Voy al Centro y las billeteras digitales que la empresa implementará podrán elegir una causa solidaria para colaborar.

"Cada persona que se descargue nuestra billetera va a poder elegir la causa solidaria a la que quiere contribuir. Y entonces la mitad de nuestra facturación se la vamos a dar a esa causa solidaria", indicó.

El convenio también contempla la incorporación de terminales de cobro, pagos telefónicos, débito automático, un marketplace y una billetera digital desarrollada por la empresa.

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"¿Qué damos nosotros? Damos toda la tecnología. ¿Qué ofrecemos? Toda la tecnología y la mitad de nuestra facturación", resumió Barros.

En ese sentido, explicó que Pago TIC adquirió la empresa Retail Manía (una billetera pagadora que va a permitir inscribir las causas solidarias curadas) para incorporar tecnología de marketplace y facilitar la presencia digital de los comercios. "Para que puedan, por un lado, todos los comercios que no tengan página web, tener una página web, una inclusión digital. Y eso se lo vamos a dar", señaló.

Además, indicó que la empresa absorberá las inversiones necesarias para desarrollar nuevas herramientas. "Si hay algo que no tenemos, no les vamos a pedir un peso. Esa inversión la vamos a hacer nosotros", aseguró.

Alcance

Alín explicó que en una primera etapa la propuesta estará dirigida a los comercios de la Ciudad de Mendoza, aunque también podrán sumarse clubes e instituciones sociales.

"Los comercios que van a participar de CECITyS en esta primera etapa son los comercios de la ciudad. Y en esto hay que aclarar: comercios, clubes, instituciones sociales, todos los estamos invitando a participar", señaló.

Según indicó, la base de datos del municipio registra unos 8.000 comercios y servicios, que serán convocados a incorporarse al sistema de manera gradual.

"Son aproximadamente 8.000. Vamos a invitarlos a subir. Va a llevar un proceso, estamos arrancando con esto", explicó.

El dirigente adelantó además que la intención es extender posteriormente la iniciativa al resto del Gran Mendoza, otras cámaras empresarias de la provincia e incluso a San Juan y San Luis.

Una red de beneficios entre comercios

Otro de los ejes del proyecto consiste en crear una red de beneficios entre los comercios adheridos. Según explicó Barros, el objetivo es que los descuentos obtenidos por un consumidor puedan utilizarse en otros negocios de la red, mediante un sistema respaldado por tecnología blockchain.

"La idea es que se trate de armar la comunidad de CECITyS, en donde hay que decirles a los comercios: 'Ustedes son parte de esto y van a fomentar entre ustedes que se compre dentro de la comunidad'", indicó.

Actualmente, Pago TIC procesa alrededor de cuatro millones de pagos mensuales y trabaja con 11 poderes judiciales, más de 30 universidades, 250 clubes deportivos y unas 1.500 empresas en todo el país.

"Somos una empresa con 13 años rentables. No somos un sueño de verano. Sin un juicio laboral, sin una multa de ningún organismo regulatorio y sin una queja en Defensa del Consumidor", destacó Barros.

El presidente de Pago TIC sostuvo que el objetivo del acuerdo va más allá de la digitalización del comercio y apunta a generar un impacto social. "Queremos que la solidaridad sea un hecho cotidiano. La idea es cómo podemos ayudar a las causas solidarias, cómo podemos sensibilizar a la sociedad y cómo podemos estar en un proyecto colectivo", afirmó.