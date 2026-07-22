22 de julio de 2026 - 17:41

La actividad económica volvió a caer impulsada por la baja en la industria y el comercio

Sin embargo, la minería y el campo lograron sostener un leve crecimiento interanual del 0,2%. El Gobierno apuesta a la obra pública para reaccionar en la segunda mitad del año.

La actividad económica cayó en mayo

La actividad económica cayó en mayo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según los datos publicados por el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) sufrió en mayo una caída del 0,5% respecto a abril, lo que representa el segundo mes seguido en terreno negativo tras el retroceso de 1,5% registrado el mes anterior.

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Sin embargo, al analizar los datos en términos interanuales, la economía logró sostenerse con una mejora muy moderada del 0,2% respecto a mayo de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, el crecimiento se ubica en un 1,7%.

Un escenario dividido por sectores

La realidad económica actual parece avanzar a "dos velocidades". Por un lado, los sectores vinculados a los recursos naturales y servicios básicos actúan como el principal sostén del índice. Minería y petróleo lideraron el crecimiento con un salto interanual del 15,7%.

Mientras que Electricidad, gas y agua registraron una mejora del 8% y en Agroindustria, el sector de agricultura y ganadería creció un 4,6%, siendo el rubro de mayor impacto positivo en el indicador general.

En la vereda opuesta, los sectores que dependen más del consumo interno y la producción fabril siguen mostrando cifras preocupantes. La Pesca sufrió un desplome del 29,3%. A su vez, la Industria manufacturera registró una baja del 5,6% anual. El Comercio: Cayó un 4,3% y Hoteles y restaurantes tuvieron un retroceso del 1,8%.

A pesar de los retrocesos mensuales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el desempeño acumulado del año. A través de sus redes sociales, subrayó que el indicador tendencia-ciclo ha acumulado 26 meses consecutivos de expansión, lo que definió como el ciclo más largo desde 2011.

Para el segundo semestre, el Gobierno apuesta fuertemente a la construcción como el motor que reactive el resto de la economía. El plan oficial incluye la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales y proyectos para incentivar el crédito hipotecario para la clase media.

Entre las propuestas en estudio figura la utilización de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) para financiar viviendas.

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