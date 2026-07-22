Compras en Jumbo: cómo recuperar hasta $50.000 con MODO y bancos adheridos

Jumbo volvió a poner en marcha una de las promociones más convenientes para quienes buscan ahorrar en el supermercado. A través de MODO , los clientes pueden acceder a reintegros de hasta $25.000 por banco por mes, un beneficio que también alcanza a las compras realizadas por internet.

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La promoción estará vigente hasta el 31 de julio de 2026, o hasta alcanzar el fondo de $972.000.000 destinado a devoluciones. El beneficio se puede utilizar los martes y jueves y está disponible para pagos realizados mediante QR en sucursales y botón de pago de MODO en las compras online.

Para acceder al beneficio es necesario realizar una compra de $100.000 o más y pagar exclusivamente con MODO, ya sea desde su aplicación o mediante las apps bancarias habilitadas. En las sucursales el pago debe efectuarse con QR, mientras que en la tienda online se debe utilizar el botón de pago de MODO. La promoción no alcanza a los pagos realizados mediante transferencia bancaria.

El beneficio está disponible con tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas por las entidades adheridas. Los bancos y billeteras que participan son:

Además, la cuenta utilizada para el pago debe estar asociada a MODO y el cliente no debe registrar deuda o mora con la entidad emisora de la tarjeta.

Cómo llegar a un ahorro de hasta $50.000 por mes

La promoción ofrece un 20% de reintegro sobre el total de la compra. Con el monto mínimo de $100.000, la devolución es de $20.000, mientras que el tope de $25.000 por banco por mes se alcanza con consumos cercanos a $125.000.

Como el límite se aplica por cada banco adherido, quienes tengan tarjetas de dos entidades diferentes pueden obtener hasta $50.000 en reintegros durante el mismo mes, siempre que alcancen el tope permitido en cada una. Incluso, quienes operen con más bancos adheridos podrán incrementar el ahorro mensual respetando el límite de $25.000 por entidad.

Otro punto a tener en cuenta es que el reintegro puede acumularse con otras promociones bancarias vigentes, según las condiciones de cada entidad. La devolución se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta bancaria asociada a MODO.