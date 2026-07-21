21 de julio de 2026 - 18:43

La Justicia de EE.UU. falló contra Argentina y deberá pagar U$D 390 millones por la expropiación de Aerolíneas

La demanda se originó por la estatización de la compañía en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, el país deberá pagarle al fondo Titan Consortium.

La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación argentina y ratificó un pago de US$390 millones.

La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación argentina y ratificó un pago de US$390 millones.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó un fallo contra la Argentina en la causa por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y ratificó que el Estado deberá pagar “más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium”, que adquirió los derechos del litigio.

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La demanda se originó por la estatización de la compañía en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Además, la resolución judicial reactivó el caso Webuild, que permanecía suspendido hasta que se definiera el expediente vinculado con la aerolínea, según explicó el analista Sebastián Maril.

Los demandantes obtuvieron en 2019 una sentencia firme favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. Sin embargo, la Argentina nunca la pagó mientras se vivía bajo la gestión de Alberto Fernández.

La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación argentina y ratificó un pago de US$390 millones.

La Justicia de EE.UU. rechazó la apelación argentina y ratificó un pago de US$390 millones.

El largo camino de la demanda por la expropiación

En 2017, el CIADI dictó su primera sentencia en contra del país, en ese entonces en favor del grupo español Marsans. El juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio británico dedicado a comprar demandas de esta clase y conocido por la expropiación de la petrolera YPF.

En 2018, con la sentencia a su favor por US$ 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por US$ 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando, y desde 2021 que litigó ante la Justicia estadounidense para hacer efectivo el pago.

En 2024 parecía ser que ambas partes iban a llegar a un acuerdo para pagar ese litigio, con la negociación de los términos y condiciones ya aprobados así como el monto de la deuda y los intereses.

Sin embargo, Argentina cambió la estrategia judicial, no caucionó la sentencia y Titan comenzó con los procedimientos para ejecutar el fallo a través del embargo de activos soberanos argentinos.

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