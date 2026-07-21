Empleadas domésticas: cuánto cobra una niñera en agosto de 2026 por hora y media jornada

Las empleadas domésticas cobrarán en agosto de 2026 los haberes correspondientes a la escala salarial de julio , que contempla el último tramo del aumento acordado para el sector. El valor de la hora depende de la categoría laboral y de si la trabajadora presta tareas con o sin retiro.

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La actualización surge de la negociación de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , que estableció incrementos acumulativos entre abril y julio junto con la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.

Los pagos que se realizan en agosto de 2026 corresponden a los salarios de julio , con una última suba del 1,4% respecto del mes anterior. El incremento forma parte del esquema definido mediante la Resolución 4/2026 por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares .

Los montos establecidos rigen para trabajadoras registradas y contemplan los valores mínimos fijados para el sector.

La escala salarial vigente para las trabajadoras de casas particulares establece distintos valores según la tarea realizada:

Con retiro: $3.733,72 por hora | $458.053,22 mensuales .

| . Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales.

Supervisores

Con retiro: $4.438,77 por hora | $553.725,91 mensuales .

| . Sin retiro: $4.829,13 por hora | $612.673,11 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.223,25 por hora | $517.006,43 mensuales .

| . Sin retiro: $4.597,18 por hora | $571.426,17 mensuales.

Caseros

Sin retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.996,45 por hora | $505.302,76 mensuales .

| . Sin retiro: $4.435,86 por hora | $558.972,92 mensuales.

Los montos corresponden a los salarios mínimos establecidos para las trabajadoras registradas del servicio doméstico. En el caso de quienes cobran por hora, el valor se determina según la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Cuánto cobrará una niñera por media jornada en agosto de 2026

Las niñeras se encuentran dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de casas particulares. Para una trabajadora que realiza 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada alcanza las 20 horas semanales, por lo que corresponde calcular el pago bajo la modalidad por hora.

Según la escala vigente de julio de 2026, que se abona durante agosto, una trabajadora de esta categoría cobra:

Con retiro: $3.996,45 por hora.

Si se toma una jornada de 4 horas por día durante 5 días a la semana, el cálculo mensual aproximado es:

20 horas semanales x $3.996,45 = $79.929 por semana .

. Considerando 4 semanas de trabajo, el ingreso mensual estimado es de $319.716.

La jornada laboral y la modalidad con o sin retiro determinan el valor final que corresponde pagar por las tareas de cuidado. La Nación

En caso de que la niñera trabaje bajo la modalidad sin retiro, el valor asciende a $4.435,86 por hora, por lo que una jornada equivalente de 20 horas semanales representaría aproximadamente $354.868,80 mensuales.

Estos valores corresponden a los salarios mínimos para trabajadoras registradas y pueden incrementarse según adicionales como antigüedad o zona desfavorable, cuando corresponda.

Cómo fue el aumento para empleadas domésticas durante 2026

La última negociación salarial definió un esquema de incrementos progresivos que comenzó en abril de 2026 y finalizó con la actualización de julio. Los porcentajes se aplicaron de forma acumulativa sobre los salarios del mes anterior.

El cronograma establecido fue:

Abril: aumento del 1,8% sobre los salarios de marzo, más la incorporación del 50% de la suma no remunerativa acordada en marzo de 2026.

aumento del sobre los salarios de marzo, más la incorporación del acordada en marzo de 2026. Mayo: aumento del 1,6% sobre los salarios de abril.

aumento del sobre los salarios de abril. Junio: aumento del 1,5% sobre los salarios de mayo.

aumento del sobre los salarios de mayo. Julio: aumento del 1,4% sobre los salarios de junio, más la incorporación del 50% restante de la suma no remunerativa acordada en marzo de 2026.

Estos incrementos alcanzan tanto a las trabajadoras mensualizadas como a quienes reciben su pago por hora, siempre que se encuentren registradas formalmente.

Además, la actualización salarial elevó el adicional por zona desfavorable hasta el 31% del salario básico. Este beneficio corresponde a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires.

Para las trabajadoras que no superan las 24 horas semanales con un mismo empleador, corresponde la modalidad de pago por hora. En cambio, quienes trabajan 24 horas o más semanales pueden acceder al esquema mensual proporcional según la cantidad de horas trabajadas.

El cumplimiento de la registración laboral garantiza el acceso a los valores mínimos fijados para el sector, además de otros derechos como aportes, obra social, vacaciones y adicionales establecidos por la normativa vigente.