Minería: empresas y proveedores se capacitaron en innovación tecnológica

El octavo encuentro del ciclo + Capacidad Local que organiza la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza , estuvo enfocado en la innovación técnica y tecnológica aplicada a los procesos mineros . El encuentro contó con exposiciones sobre herramientas, metodologías y experiencias orientadas a optimizar la producción y mejorar el desarrollo del sector en la provincia.

El programa incluyó tres presentaciones técnicas . La primera estuvo a cargo del Laboratorio de Servicios Analíticos de Sierra Pintada. Mariana Tagliani e Iván Llorens expusieron sobre el uso de herramientas analíticas para optimizar procesos productivos y la gestión ambiental en minería.

Además, especialistas de APS, Pablo Echevarría y Guillermo Leiva, abordaron el tratamiento de agua sanitaria y efluentes cloacales en campamentos mineros. Durante la presentación compartieron alternativas tecnológicas y criterios de gestión para mejorar la eficiencia en el manejo de efluentes en este tipo de operaciones.

La jornada concluyó con una exposición de Vanesa Bazán, del Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien explicó el rol de los análisis mineralógicos y geoquímicos de laboratorio en la caracterización de materiales y en la toma de decisiones durante las distintas etapas de los procesos de la minería .

El director de Minería, Jerónimo Shantal , destacó que el ciclo + Capacidad Localse consolidó como una herramienta estratégica para acompañar el crecimiento de la minería en Mendoza. Agregó que se trata de generar conocimiento, intercambiar experiencias y vincular empresas, instituciones y organismos públicos son fundamentales para consolidar una cadena de valor cada vez más sólida y competitiva.

Por su parte, el coordinador del Área de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Minería, Javier Frías, sostuvo que la innovación técnica es uno de los pilares para el desarrollo de una minería moderna y demostró que acercar nuevas tecnologías y conocimientos a los proveedores locales permite fortalecer sus capacidades y ampliar sus oportunidades de participar en los proyectos que se desarrollarán en la región.

Con esta octava edición, el ciclo + Capacidad Local reafirma su compromiso con la formación continua, la transferencia de conocimientos y la construcción de vínculos entre los distintos actores del sector, consolidándose como una política orientada a potenciar el desarrollo de proveedores y el crecimiento sostenible de la minería mendocina.

La agenda del ciclo continuará durante julio y agosto, con dos nuevas jornadas dedicadas a “Financiamiento y nuevos mercados” e “Internacionalización, redes y oportunidades comerciales”. Ambas propuestas completarán un recorrido de capacitación e intercambio orientado a fortalecer las capacidades locales y consolidar una red de proveedores cada vez más competitiva para acompañar el desarrollo de la minería en Mendoza.