Gastón Olibano explicó cómo el transporte puede prepararse para la minería: "formarse ahora será clave"

La llegada de nuevos desafíos para la actividad minera en Mendoza también impacta en los sectores que forman parte de su cadena de servicios. En ese escenario, el transporte enfrenta la necesidad de elevar sus estándares operativos mediante capacitación y nuevas herramientas de gestión para responder a las exigencias de una industria en expansión.

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Frente a este contexto, Fundación APROCAM, Worklift y CasemMza impulsan una alianza estratégica destinada a acompañar a las empresas del sector en su proceso de preparación. La propuesta busca brindar herramientas para fortalecer los procesos internos, mejorar la seguridad operacional y adecuarse a los requerimientos que demandan los proyectos mineros.

Como primer paso de esta iniciativa, las instituciones realizarán el seminario “Ingeniería que salva vidas” , una jornada de capacitación que se llevará adelante el 21 de julio a las 12 horas en el Auditorio Oscar Dicesare , ubicado en Lavalle 359, Ciudad de Mendoza . El encuentro será exclusivo para socios de APROCAM con cuota al día y dará inicio a un ciclo de formación orientado a las empresas de transporte interesadas en profesionalizar sus operaciones.

APROCAM, Worklift y CasemMza impulsan una formación para que el transporte mendocino acompañe el crecimiento minero

La incorporación de proveedores a la cadena de valor minera requiere que las empresas de transporte avancen hacia modelos de gestión más profesionalizados, con procesos internos ordenados, personal capacitado y herramientas que permitan garantizar operaciones seguras y eficientes.

Gastón Olibano, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de Worklift, explicó que el escenario actual representa una oportunidad para aquellas compañías que puedan demostrar capacidad de adaptación y cumplimiento de estándares. “ El crecimiento de la minería en Argentina representa una oportunidad histórica para las empresas de transporte, logística, servicios industriales y mantenimiento. Sin embargo, formar parte de la cadena de valor minera exige mucho más que contar con equipamiento, vehículos o capacidad operativa ”, señaló.

En ese sentido, indicó que las compañías mineras buscan proveedores que puedan acreditar sistemas de gestión sólidos, seguridad operacional, calidad, sostenibilidad y una cultura basada en la mejora continua. “Hoy las compañías mineras buscan proveedores que puedan demostrar gestión, seguridad, calidad, sostenibilidad y mejora continua mediante procesos sólidos, personal capacitado y sistemas de gestión alineados con estándares internacionales”, agregó.

Capacitación, inspecciones técnicas y auditorías: las herramientas que permitirán al transporte acceder a nuevos proyectos mineros

Desde Worklift remarcaron que la preparación del sector no depende únicamente de incorporar conocimientos, sino también de implementar mecanismos que permitan evaluar el funcionamiento de las empresas y detectar oportunidades de mejora.

Según explicó Olibano, la estrategia para acompañar esta transformación se basa en tres pilares fundamentales: formación profesional, inspecciones técnicas y auditorías de gestión. “Desde WORKLIFT estamos convencidos de que el camino para alcanzar esos niveles de desempeño se apoya en tres pilares fundamentales: formación profesional, inspecciones técnicas y auditorías de gestión”, sostuvo.

Gastón Olibano, gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de Worklift, analizó los desafíos que enfrenta el transporte ante la expansión minera.

El especialista destacó que estas herramientas permiten reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y generar mayor confianza frente a los clientes mineros. “Estas herramientas permiten identificar brechas, reducir riesgos, mejorar la eficiencia operativa y generar la confianza que las empresas mineras exigen a sus contratistas y proveedores”, explicó.

Además, señaló que aquellas empresas que comiencen este proceso de preparación tendrán mayores posibilidades de incorporarse a los proyectos que avanzan en el país. “La minería ya está creciendo y las oportunidades están ocurriendo en este momento. Las empresas que comiencen a prepararse ahora tendrán mayores posibilidades de incorporarse a los grandes proyectos que se están desarrollando en el país”, afirmó.

Las normas ISO y la mejora de procesos como parte de la adaptación del transporte a la minería

Otro de los aspectos centrales para las empresas que buscan ingresar al sector minero es la incorporación de sistemas de gestión que permitan ordenar procesos y responder a estándares internacionales.

Olibano explicó que las normas ISO funcionan como una herramienta de referencia para alcanzar niveles de desempeño acordes con las exigencias actuales de la industria. “Las normas ISO constituyen una hoja de ruta para que las organizaciones alcancen niveles de gestión comparables con los mejores estándares internacionales”, indicó.

En ese marco, detalló que la ISO 9001 permite fortalecer la calidad de los procesos; la ISO 14001 gestionar los aspectos ambientales; la ISO 45001 mejorar la seguridad y salud ocupacional; la ISO 39001 trabajar sobre la seguridad vial; la ISO 14064 medir y gestionar emisiones; y la ISO 55001 optimizar la gestión de activos y equipos.

Sin embargo, aclaró que estas normas no deben entenderse únicamente como certificaciones, sino como herramientas prácticas para mejorar el funcionamiento cotidiano de las organizaciones. “No deben verse únicamente como una certificación. Son herramientas prácticas de gestión que deben ser respaldadas por capacitación técnica, inspecciones operativas y auditorías internas permanentes”, sostuvo.

Los desafíos que enfrentan las empresas de transporte para cumplir con los estándares de seguridad y gestión minera

Uno de los principales retos para las compañías del sector es dejar atrás modelos operativos tradicionales y avanzar hacia sistemas basados en planificación, indicadores y control permanente de riesgos.

“El principal desafío es avanzar desde un modelo operativo tradicional hacia una gestión profesional basada en evidencia, indicadores y control de riesgos”, explicó Olibano. Según detalló, muchas empresas cuentan con experiencia y conocimiento operativo, pero todavía necesitan fortalecer áreas vinculadas con la documentación de procesos, la planificación del mantenimiento, la trazabilidad de las operaciones y la gestión ambiental.

También señaló que la prevención ocupa un lugar central dentro de los requisitos actuales de la minería, ya que las compañías buscan proveedores capaces de anticiparse a los problemas y demostrar una gestión ordenada. En ese sentido, remarcó la importancia de desarrollar capacitaciones permanentes, inspecciones sobre vehículos y equipos críticos, y auditorías que permitan identificar desvíos antes de que generen incidentes.

El seminario “Ingeniería que salva vidas” brindará herramientas para mejorar la seguridad en las operaciones

Como parte de la iniciativa impulsada por APROCAM, Worklift y CasemMza, el seminario “Ingeniería que salva vidas” buscará acercar conocimientos técnicos y experiencias aplicadas a empresas de transporte interesadas en fortalecer sus estándares. La jornada contará con la participación del ingeniero Sergio Faijoo, profesional con trayectoria en ingeniería aplicada, seguridad operacional, análisis de riesgos, equipos de izaje, maquinaria vial y gestión de operaciones de alto riesgo.

El seminario “Ingeniería que salva vidas” buscará brindar herramientas prácticas para mejorar la seguridad y la gestión de las empresas de transporte mendocinas.

Durante el encuentro se abordarán estadísticas, experiencias de campo, análisis de incidentes, metodologías de inspección y casos reales vinculados con la prevención de accidentes. El objetivo será brindar herramientas concretas para que las empresas puedan identificar riesgos, mejorar sus procesos y prepararse para las nuevas exigencias que plantea la actividad minera.