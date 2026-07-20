Ni 1 ni 2 horas: cuánto tiempo debe estar prendida la estufa eléctrica para ahorrar electricidad

Durante el invierno, mantener la casa caliente puede convertirse en un desafío para el bolsillo, especialmente cuando se utilizan estufas eléctricas durante varias horas . Aunque muchas personas creen que encenderlas solo una o dos horas siempre representa un ahorro, el tiempo de funcionamiento no es el único factor que determina cuánto se paga.

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La potencia del aparato, la temperatura elegida y las condiciones de aislamiento del ambiente también influyen directamente en el consumo. Por eso, existe una estrategia sencilla que permite aprovechar mejor el calor y evitar que la electricidad utilizada se dispare sin necesidad.

Para calcular el gasto energético de una estufa eléctrica hay que conocer primero su potencia. Un modelo habitual de 2.000 watts equivale a 2 kW de potencia. Si funciona durante una hora de manera continua, consume aproximadamente 2 kWh.

A partir de ese dato, mantenerla encendida durante 3 horas supone un consumo cercano a 6 kWh, mientras que utilizarla durante 4 horas representa unos 8 kWh. Estos valores corresponden a un equipo de 2.000 W funcionando de manera continua a máxima potencia.

Potencia de la estufa ÷ 1.000 × cantidad de horas de uso = consumo en kWh.

Por ejemplo:

2.000 W ÷ 1.000 = 2 kW.

2 kW × 3 horas = 6 kWh.

2 kW × 4 horas = 8 kWh.

Esto significa que el costo final dependerá de la tarifa eléctrica que pague cada hogar en Argentina y del nivel de consumo mensual alcanzado. Por eso, no existe un precio único para todos los usuarios.

El consumo energético con estos electrodomésticos aumenta en días fríos. WEB

Por qué 3 o 4 horas pueden ser más convenientes que encenderla y apagarla constantemente

La idea de utilizar la estufa durante 3 o 4 horas seguidas no significa que ese período sea una regla universal para ahorrar electricidad. En realidad, se trata de una referencia de uso que puede resultar razonable para calentar un ambiente durante las horas más frías, siempre que la potencia del aparato y el aislamiento de la vivienda sean adecuados.

El ahorro no depende únicamente de apagar la estufa después de una o dos horas. Si el ambiente pierde rápidamente el calor acumulado, volver a encenderla varias veces durante el día puede terminar aumentando el tiempo total de funcionamiento.

no depende únicamente de apagar la estufa después de una o dos horas. Si el ambiente pierde rápidamente el calor acumulado, volver a encenderla durante el día puede terminar aumentando el tiempo total de funcionamiento. Una estrategia más eficiente consiste en concentrar el uso en las horas en las que realmente se necesita calefacción y evitar mantener el equipo encendido cuando la habitación está vacía.

más eficiente consiste en en las horas en las que realmente se necesita calefacción y evitar mantener el equipo encendido cuando la habitación está vacía. También es importante cerrar puertas y ventanas para conservar el calor y reducir las corrientes de aire. Las cortinas y persianas pueden ayudar durante la noche, mientras que mejorar el aislamiento de puertas y ventanas disminuye la pérdida de temperatura.

El error que puede aumentar el consumo eléctrico durante el invierno

Uno de los principales errores consiste en considerar que una estufa eléctrica consume poco porque permanece encendida durante períodos relativamente cortos. Sin embargo, estos equipos suelen tener una potencia elevada y pueden representar un aumento importante en la factura si se utilizan todos los días.

Por ejemplo, una estufa de 2.000 W que funcione durante 4 horas diarias consumiría aproximadamente 8 kWh por día. Si se utilizara durante 30 días bajo esas mismas condiciones, el consumo teórico alcanzaría los 240 kWh mensuales.

La cuenta sería:

2 kW × 4 horas = 8 kWh diarios.

8 kWh × 30 días = 240 kWh mensuales.

Este cálculo supone que el aparato funciona de forma continua a su potencia máxima. En la práctica, algunos modelos cuentan con termostatos que interrumpen o reducen el funcionamiento cuando alcanzan la temperatura seleccionada, por lo que el consumo puede ser menor.

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Una estufa eléctrica puede ser una solución práctica para enfrentar las bajas temperaturas, pero su consumo requiere atención. En un equipo de 2.000 W, utilizarlo durante 3 horas representa unos 6 kWh, mientras que extender el funcionamiento a 4 horas eleva la cifra a 8 kWh.