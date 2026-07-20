Ahorro en combustible: cómo acceder a reintegros de hasta el 20% con descuentos de varios bancos

El último aumento en los precios de los combustibles volvió a impactar en el bolsillo de los automovilistas, que ahora buscan alternativas para reducir el costo de cada carga. En ese contexto, los descuentos ofrecidos por bancos y billeteras virtuales se convierten en una opción para amortiguar el gasto.

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Ahorro en combustible: cómo conseguir hasta un 20% de reintegro con descuentos de varios bancos en 3 lugares

Actualmente siguen vigentes promociones en YPF, WICO y Axion Energy , con reintegros de hasta el 20% , dependiendo de la entidad financiera, el medio de pago y el día elegido para cargar combustible. Conocer las condiciones de cada beneficio permite aprovechar el ahorro disponible.

Las promociones disponibles varían según la estación de servicio y el banco o billetera utilizada. Antes de cargar combustible, conviene revisar las condiciones para acceder al beneficio.

Los lunes , los clientes de Banco Comafi que sean titulares de una cuenta UNICO Black y paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro .

El beneficio tiene un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana , estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y alcanza a quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi.

El descuento se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra, no se acumula con otras promociones y no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago.

Antes de cargar combustible, conviene revisar las condiciones para aprovechar el descuento y alcanzar el reintegro máximo.

YPF

Los miércoles, quienes paguen de forma presencial mediante MODO, utilizando QR o NFC, con tarjetas de crédito Platinum emitidas por Banco Macro, obtienen un 20% de ahorro.

La promoción tiene un tope de reintegro de $15.000 por usuario por mes y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. El beneficio es exclusivo para estaciones YPF adheridas y consumos personales o familiares.

El reintegro se acredita en el momento de la compra sobre la cuenta bancaria asociada a MODO. No aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago, transferencias 3.0 ni tarjetas Agro o Empresa.

WICO

Los jueves, quienes paguen mediante la aplicación MODO escaneando un código QR en comercios adheridos acceden a un 15% de reintegro sin tope. La promoción estará vigente hasta el 13 de agosto de 2026.

El beneficio alcanza a pagos presenciales realizados con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas y no aplica para compras online ni para pagos mediante transferencias bancarias. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Las entidades participantes son Banco Nación, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco ICBC, Billetera YOY, Banco Macro, Banco Ciudad, Billetera Buepp y Banco Bancor. En las condiciones de la promoción indica: "La Bonificación podrá ser acumulable con otros descuentos bancarios vigentes".

Los reintegros cambian según la estación de servicio, el medio de pago elegido y el tope establecido por cada promoción.

Cuánto hay que cargar para aprovechar al máximo cada beneficio

Cada promoción establece un porcentaje de reintegro y un límite de devolución diferente. Por eso, calcular el monto de la carga permite obtener el máximo ahorro posible.

En Axion Energy, el descuento también es del 20%, pero el reintegro semanal tiene un límite de $10.000. En consecuencia, una carga de $50.000 permite acceder al beneficio máximo previsto por la promoción.

En YPF, el beneficio devuelve el 20% de la compra hasta un máximo de $15.000 por mes. Para alcanzar ese tope es necesario realizar una carga de $75.000.

En WICO, el reintegro es del 15% sin tope, por lo que una carga de $100.000 genera una devolución de $15.000. Como la promoción no tiene límite máximo, el reintegro continúa creciendo de manera proporcional si el monto cargado es superior.