Ahorro en combustible: cómo conseguir hasta un 20% de reintegro con descuentos de varios bancos en 3 lugares

El precio de los combustibles volvió a aumentar en julio , por lo que llenar el tanque representa un gasto cada vez mayor para los automovilistas. Frente a este escenario, crece el interés por las promociones que permiten conseguir ahorro en combustible mediante descuentos y reintegros.

Para reducir el impacto de la suba, varios bancos , billeteras virtuales y aplicaciones de pago mantienen beneficios vigentes en 3 lugares : YPF, WICO y Axion Energy. En cada caso cambian el porcentaje de reintegro, el tope, el día de vigencia y el medio de pago requerido para acceder al descuento.

Con el incremento de los precios de la nafta y el gasoil, las promociones vigentes cobran mayor importancia para quienes buscan gastar menos al cargar combustible. Estas son las condiciones de cada beneficio disponible durante julio.

Los lunes , los clientes de Banco Comafi que sean titulares de servicios de cuenta UNICO Black y paguen mediante MODO pueden acceder a un 20% de ahorro en estaciones Axion Energy adheridas.

La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y tiene un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana . El beneficio alcanza a quienes utilicen tarjetas Visa Signature y Mastercard Black emitidas por Banco Comafi.

El descuento se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra y no es acumulable con otras promociones. Tampoco aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago y está sujeto a que el cliente se encuentre al día con sus productos bancarios.

YPF

Los miércoles, quienes paguen de manera presencial mediante MODO, utilizando QR o NFC, con tarjetas de crédito Platinum emitidas por Banco Macro, pueden acceder a un 20% de ahorro.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $15.000 por usuario por mes y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Se aplica únicamente en estaciones de servicio YPF adheridas y para consumos de tipo personal o familiar.

El reintegro se acredita en el momento de la compra sobre la cuenta bancaria registrada en MODO. La promoción no aplica para pagos realizados mediante Mercado Pago, transferencias 3.0 (QR, PEI o Pago Inmediato) ni para tarjetas Agro o Empresa. Además, el pago debe realizarse con una tarjeta de crédito Banco Macro asociada a una cuenta registrada en MODO.

WICO

Los jueves, quienes paguen mediante la aplicación MODO escaneando un código QR en comercios adheridos pueden acceder a un 15% de reintegro sin tope, siempre que utilicen tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por alguna de las entidades adheridas. La promoción estará vigente hasta el 13 de agosto de 2026.

El beneficio es válido únicamente para pagos presenciales realizados mediante QR con MODO o sus integraciones en aplicaciones bancarias. No aplica para compras online ni para pagos realizados mediante transferencias desde cuentas bancarias. El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

Las entidades adheridas a la promoción son Banco Nación, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, Banco Credicoop, Banco Supervielle, Banco Comafi, Banco ICBC, Billetera YOY, Banco Macro, Banco Ciudad, Billetera Buepp y Banco Bancor.

Cuánto hay que cargar para obtener el reintegro máximo en cada promoción

Cada promoción establece un porcentaje de descuento y un tope de reintegro diferente. Por eso, calcular cuánto conviene gastar permite aprovechar al máximo cada beneficio disponible al momento de cargar combustible.

En Axion Energy, la promoción ofrece un 20% de ahorro con un tope semanal de $10.000. En este caso, es necesario realizar una carga de $50.000 para alcanzar el reintegro máximo previsto por el beneficio.

En YPF, el descuento es del 20% y el tope mensual es de $15.000. Para acceder al reintegro máximo es necesario realizar una carga de $75.000, ya que el 20% de ese monto equivale al límite fijado por la promoción.

En WICO, el beneficio consiste en un 15% de reintegro sin tope, por lo que no existe un límite máximo de devolución. Como ejemplo, si un usuario carga $100.000 en combustible y cumple con todos los requisitos de la promoción, recibirá un reintegro de $15.000. Si el monto de la compra es mayor, el reintegro también aumentará de manera proporcional, ya que el beneficio no tiene límite.