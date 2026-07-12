Precios de la energía: el informe de la Cepal alerta por un mayor impacto inflacionario en Argentina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que el aumento de los precios internacionales de la energía , impulsado por el conflicto en Medio Oriente , podría incrementar la inflación anual de Argentina en hasta 2,5 puntos porcentuales durante 2026.

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El análisis forma parte de un informe que evalúa el impacto que tendría el encarecimiento de la energía sobre las economías de la región y plantea distintos escenarios de acuerdo con la evolución de los precios internacionales del petróleo.

Según el organismo, el efecto sobre la inflación en los países latinoamericanos oscilaría entre 0,3 y 4,6 puntos porcentuales , mientras que para Argentina el impacto estimado se ubicaría en un rango de 0,9 a 2,5 puntos porcentuales .

La proyección fue elaborada a partir de una metodología desarrollada por Goldman Sachs , que contempla el peso de los productos energéticos dentro de las canastas de consumo de cada país y supone un traslado del 60% de las variaciones de los precios internacionales de los combustibles hacia los valores que pagan los consumidores.

El informe contempla tres hipótesis posibles sobre la evolución del mercado energético durante 2026. En el primer escenario , que prevé un incremento interanual del 25% en los precios de la energía, la inflación argentina aumentaría 0,9 puntos porcentuales .

El segundo escenario, basado en una suba del 38% en los combustibles, proyecta un impacto de 1,4 puntos porcentuales sobre el índice de precios. Finalmente, el tercer escenario, que considera un incremento del 67% en el precio internacional del petróleo, estima que la inflación podría elevarse 2,5 puntos porcentuales.

NUEVO INFORME



La #CEPAL ha identificado seis canales de transmisión de impactos hacia #AméricaLatina y el #Caribe de las hostilidades producidas este año en Medio Oriente. Uno de ellos es el canal comercial.



El aumento de precios energéticos mejora la balanza… pic.twitter.com/D5MsNRgSdf — CEPAL (@cepal_onu) July 11, 2026

Qué factores podrían modificar el impacto

La Cepal aclaró que las proyecciones representan escenarios teóricos y que el efecto final dependerá de distintos factores internos de cada país. En ese sentido, sostuvo que el impacto podría variar según el grado de traslado de los precios internacionales a los combustibles locales y las políticas de mitigación que implementen los gobiernos.

Además, el organismo señaló que, en el caso de Argentina, la evolución de la inflación también estará condicionada por la dinámica de los precios internacionales del petróleo, la magnitud del traslado a los valores internos y los denominados efectos de segunda ronda, vinculados con el encarecimiento de bienes y servicios que utilizan combustibles como insumo.

Asimismo, el informe advirtió que el aumento del precio del petróleo también podría trasladarse a la economía mediante un mayor costo de los productos importados y de los fletes internacionales, generando presiones adicionales sobre los precios.