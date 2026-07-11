Tres emprendedores crearon Oppers, una plataforma con IA que reinventa la investigación de mercado

Hace apenas cuatro años, el panorama de la investigación de mercado y la atención al cliente en América Latina presentaba una contradicción asombrosa : mientras el mundo avanzaba a pasos agigantados hacia la digitalización, esta industria seguía anclada en modelos operativos de los años 90. Centros de llamadas físicos costosos, tiempos de espera de hasta dos semanas para lanzar campañas y presupuestos donde el 70% se esfumaba en infraestructura básica eran la norma.

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Esta ineficiencia estructural fue el motor que impulsó a Guillermo Langot, Nicolás Hoffmann y Fabricio Di Fiorio a crear Oppers . Como explica Langot: "Vimos una ineficiencia gigante. Las encuestadoras gastaban más dinero en operaciones que en lo que realmente generaba valor: el análisis de datos" . Para los fundadores, el problema no era una limitación técnica, sino un desafío de mercado que dejaba fuera al 80% de las empresas que no podían costear los métodos tradicionales.

En 2022, con una inversión inicial de USD 30.000, los tres emprendedores desarrollaron una plataforma nativa en la nube que integra Modelos de Lenguaje Grande (LLM) y automatización inteligente en su núcleo. A diferencia de las estructuras rígidas del pasado, Oppers opera bajo un ecosistema descentralizado donde profesionales independientes trabajan de forma remota, anticipándose a las tendencias de la economía colaborativa.

La efectividad de este modelo quedó demostrada con resultados contundentes: una reducción del 40% en el costo por contacto y una velocidad de ejecución tres veces superior a la tradicional, logrando que más del 60% de las consultas se resuelvan mediante IA sin intervención humana.

El verdadero "test de fuego" para la tecnología de Oppers llegó en 2024. La plataforma fue utilizada para realizar un muestreo telefónico rápido de cara a las elecciones legislativas en Argentina. Coordinando 1.520 encuestas en cuatro jurisdicciones clave (CABA, Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires), Oppers logró anticipar correctamente los resultados en todos los distritos evaluados .

Más allá de la política, la herramienta ha mostrado su valor en el sector profesional. Un relevamiento para el Colegio de Arquitectos de Córdoba, que tradicionalmente habría tomado un mes, se completó en solo seis días con una tasa de respuesta del 48%.

Soluciones integrales: Research y CX

Oppers ha estructurado su oferta en dos pilares fundamentales:

Oppers Research: Permite realizar encuestas telefónicas (CATI), automáticas por voz (IVR) y digitales de manera integrada.

Permite realizar encuestas telefónicas (CATI), automáticas por voz (IVR) y digitales de manera integrada. Oppers CX: Una solución para empresas que buscan gestionar conversaciones a escala unificando canales como Voz, WhatsApp y Chat web. Esta herramienta ha permitido que los operadores manejen hasta 3.1 veces más conversaciones simultáneas, incrementando la satisfacción del usuario en un 33%.

Democratización y futuro

El impacto de Oppers no solo se mide en eficiencia, sino en acceso. Al reducir las barreras de entrada, la plataforma permite que pequeñas consultoras compitan en igualdad de condiciones con grandes multinacionales. “Queremos que pequeñas consultoras puedan competir con grandes. Si una consultora de 5 personas puede acceder a la misma tecnología que una multinacional, el juego cambia”, afirma Langot.

Con la meta de expandir su red a 500 operadores activos, la empresa busca consolidarse como la infraestructura esencial del sector en la región. Como señala Nicolás Hoffmann: "Queremos ser el cambio de paradigma que hace obsoleta la infraestructura tradicional".

En un mercado que clama por agilidad y menores costos, la propuesta de Oppers parece ser la respuesta definitiva a una industria que finalmente ha decidido entrar en el siglo XXI.