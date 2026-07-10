Qué hacen los argentinos con su dinero cuando juega la Selección: así cambia el consumo durante el partido

Cada partido de la Selección argentina no solo modifica la rutina de millones de hinchas que esperan llegar a tiempo para ver el encuentro, sino que también impacta en sus hábitos de consumo. Un relevamiento realizado recientemente muestra una verdadera parálisis en la economía del país mientras juega la albiceleste.

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El informe tomó en cuenta el comportamiento y las transacciones que realizaron los usuarios durante el cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto.

Los datos relevados por Mercado Pago demuestran que en la previa del partido los pagos en comercios y las transferencias crecieron, Sin embargo, durante los 90 minutos del encuentro, los movimientos de dinero se redujeron fuertemente.

Esta pausa generalizada mientras se juega el partido coincide con la caída del 35% de pagos con QR en colectivos y subtes, en comparación con un día promedio.

Sin embargo, este dato contrasta con la aceleración frenética de la hora previa al pitazo inicial . Dos horas antes del partido , las transferencias a personas crecieron un 32% y los cobros con QR en comercios se incrementaron un 62%.

Un relevamiento de Mercado Pago refleja cómo se pausa el ritmo habitual del país cuando juega la Selección Argentina.

Los productos más elegidos antes del partido

Durante este pico de consumo, los rubros que más crecieron fueron: lácteos, panadería y bebidas. En contrapartida, en ese plazo descendieron los consumos no comestibles como mercerías, ferreterías, clubes y gimnasios.

Según señalaron desde la billetera virtual, los rubros que disparon sus compras durante la previa del partido contra Cabo Verde, fueron bebidas y vinotecas (+106%) con un ticket promedio de $26.265, junto a rotiserías y casas de comida (+79%) con un ticket promedio de $19.816.

Tras el partido de Argentina contra Egipto, la actividad comercial volvió a la normalidad a partir de las 15, y los rubros que mostraron un mayor crecimiento fueron mercadería general (+25%) y combustible (+19%).