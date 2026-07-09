Una encuesta revela qué opinan los hinchas argentinos de las nuevas reglas en el Mundial 2026

El fútbol transita una profunda transformación impulsada por la tecnología y los cambios reglamentarios, abriendo un debate en medio del Mundial 2026 . En este contexto, un estudio realizado recientemente reveló qué piensan los hinchas argentinos frente al VAR y las nuevas propuestas que modifican las reglas de juego.

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El informe fue presentado por Betsson Group, como parte de su Encuesta Regional de Fanáticos del Fútbol, un exhaustivo informe desarrollado junto a la consultora Netquest. En el mismo, se realizó una encuesta a más de 7.000 hinchas.

Respecto a la implementación del VAR, el estudio revela que l os hinchas de la región respaldan esta medida , otorgándole una puntuación de 3.6 sobre 5, tanto por su capacidad para mejorar la justicia deportiva, como por el aumento de la confianza en los resultados.

Sin embargo, los encuestados coinciden en que la tecnología "reduce la intensidad de la emoción" en el momento del gol y corta el flujo natural del espectáculo, transformando cada festejo en una agónica espera de suspenso . De esta manera, el costo emocional es alto, con una calificación de 3.2 sobre 5.

Según evidencia el estudio, la resistencia de los hinchas a las interrupciones se traslada a las decisiones reglamentarias que congelan el ritmo del partido. El claro ejemplo de este malestar es la "pausa de hidratación", (hydration break), una medida que, lejos de ser aceptada por su fin deportivo o médico, es silbada y repudiada de forma unánime en todos los estadios.

La "pausa de hidratación" genera repudio entre los hinchas Gentileza

Para los fanáticos del fútbol, este "parate" artificial en la mitad de cada tiempo destruye la adrenalina del juego, enfría a los equipos y corta el clima de la tribuna, siendo percibido más como un bache comercial que como una necesidad real del espectáculo.

De esta manera, los datos de la encuesta de Betsson confirman que cualquier regla que sume demoras injustificadas, como la idea de implementar sustituciones de 10 segundos o sumar más revisiones de VAR, genera un rechazo inmediato.

El sensor en la pelota y la era de los detalles imperceptibles

Esta dualidad entre la frialdad tecnológica y la justicia distributiva se vio reflejada recientemente en el triunfo de Portugal sobre Croacia. En dicho encuentro, el VAR, apoyado en el sensor interno de la pelota (Connected Ball Technology), resultó determinante para identificar un toque imperceptible para el ojo humano que cambió el rumbo del partido.

Debate sobre los límites de la intervención digital en la espontaneidad del fútbol

Este tipo de herramientas demuestra que la tecnología alcanzó niveles de precisión quirúrgica capaces de resolver jugadas invisibles, dándoles la razón a quienes exigen máxima rigurosidad en el resultado. Sin embargo, sigue alimentando el debate sobre los límites de la intervención digital en la espontaneidad del juego.

El fútbol que quieren los hinchas

Este informe deja en evidencia dos maneras de ver el fútbol: aquellos que están a favor de la tecnología para combatir las injusticias y los tradicionalistas que no quieren grandes cambios extrafutbolísticos. Entre los cambios reglamentarios con mayor nivel de aprobación regional se destacan:

Sanciones más severas para las simulaciones : apoyado masivamente por el 81% de los encuestados, quienes exigen castigos estrictos para erradicar los engaños.

: apoyado masivamente por el 81% de los encuestados, quienes exigen castigos estrictos para erradicar los engaños. Decisiones de VAR más veloces: otro 81% exige de forma urgente reducir los tiempos de revisión para no enfriar el juego.

otro 81% exige de forma urgente reducir los tiempos de revisión para no enfriar el juego. Castigos severos a la pérdida de tiempo: el 80% de los aficionados respalda penalizar con firmeza los minutos que deliberadamente se roban al espectáculo.

Otras propuestas de vanguardia dividen las aguas: el 74% ve con buenos ojos el uso de "body cameras" (cámaras corporales) en los árbitros para aportar total transparencia, mientras que un 73% apoya la regla de que el jugador lesionado deba permanecer obligatoriamente un minuto fuera del campo de juego. Por el contrario, innovaciones drásticas como los saques de banda o tiros libres con una cuenta regresiva de 5 segundos enfrentan una resistencia mayor.

La conclusión para el ecosistema deportivo es evidente: el hincha acepta la evolución del fútbol siempre y cuando se priorice la agilidad del juego y se proteja la sagrada emoción de la pelota rodando.