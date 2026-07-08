Didier Deschamps dialogó sobre la designación de Facundo Tello como árbitro principal de los cuartos de final del Mundial 2026.

El DT de Francia se refirió al árbitro argentino que dirigirá ante Marruecos: "Uno se puede hacer preguntas"

El Mundial 2026 es el certamen de las suspicacias. Cada arbitraje, decisión y polémica es puesta bajo la lupa de forma constante, y las conspiraciones abundan por doquier. En ese contexto, el DT de la Selección de Francia se refirió a la terna arbitral argentina que dirigirá a su equipo ante Marruecos.

En conferencia de prensa, Didier Deschamps habló sin tapujos sobre lo que piensa sobre ser dirigido por un equipo arbitral 100% argentino, encabezado por Facundo Tello. “Obviamente, uno se puede hacer preguntas, ha habido ciertas designaciones y es ajeno a nuestro control", comenzó marcando.

El entrenador de la Selección de Francia abandonó la concentración y viajó a Europa debido al fallecimiento de su madre este martes. EFE Sin embargo, automáticamente desactivó cualquier desconfianza previa, y comparó la situación con la que vivió la Selección Argentina. "Confío plenamente en el trío arbitral. Tello y sus asistentes creo que serán igual de buenos que Letexier y sus asistentes”, resaltó sobre el juez que arbitró a la Albiceleste ante Egipto este martes, por los octavos de final.

Para Deschamps, el principal aspecto a tener en cuenta es el rival, y no el árbitro. “Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, culminó.

Facundo Tello dirigirá Francia - Marruecos: Facundo Tello estará hoy dirigiendo el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina. Gentileza Este jueves comienza la ronda de cuartos de final de la Copa del Mundo, con el enfrentamiento de alto voltaje entre Francia y Marruecos en el Boston Stadium, a partir de las 17 horas de nuestro país. Uno de los dos será semifinalista, al igual que ocurrió en Qatar 2022.