Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación: podrá ser candidata usando brazalete electrónico

El Tribunal de Apelación de París condenó este martes a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen , a una pena de inhabilitación de 45 meses, aunque 30 de ellos están exentos de cumplimiento salvo que hubiera reincidencia, lo que la reduce a 15 meses firmes y técnicamente podría presentarse a las elecciones presidenciales de 2027.

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Le Pen fue condenada también a tres años de cárcel, dos de los cuales exentos de cumplimiento, de forma que tendrá que cumplir un año firme con brazalete electrónico en condiciones que fijará el juez de aplicación de penas, así como a una multa de 100.000 euros.

Las condiciones y los plazos para ese año en que tendrá que llevar el brazalete electrónico resultarán cruciales para saber si presentará su candidatura al Elíseo, ya que había dicho que no haría campaña si tenía que llevar puesto ese dispositivo.

Le Pen debería dar más pistas sobre esa candidatura o si le sustituirá su delfín, Jordan Bardella, en una entrevista que tiene programada esta tarde en la cadena de televisión de más audiencia del país en la hora de más seguimiento, a las 20.00 (hora de Francia).

Su abogado, Rodolphe Bosselut, señaló a la prensa que se siente "parcialmente" satisfecho por la rebaja sustancial de la pena impuesta a su clienta y avanzó que la analizarán esta tarde "en su totalidad", antes de hacer una declaración sobre las posibles consecuencias de la misma.

En cualquier caso, apuntó a "la libertad de los votantes para elegir a un candidato".

La presidenta del tribunal, al leer la parte de la sentencia que correspondía a Le Pen, subrayó que un responsable político tiene que ser ejemplar en el cumplimiento de las normas.

Los jueces la consideraron a ella, así como a los otros once encausados y a su partido, la Agrupación Nacional (RN), culpables de la malversación de más de 2,8 millones de euros que el Parlamento Europeo asignó para pagar a asistentes parlamentarios y que en realidad se utilizaron para empleados que trabajaban para la formación política.

"Robaron dinero a los contribuyentes europeos y a los ciudadanos franceses"

Por su parte, el abogado de la Eurocámara, Patrick Maisonneuve, se mostró satisfecho con la decisión judicial.

"El tribunal confirmó la malversación de fondos públicos sufrida por el Parlamento Europeo; reconoció la creación, a lo largo de muchos años, de una organización cuyo objetivo era la apropiación indebida de fondos públicos. Esto revistió una gravedad evidente", afirmó.

"Robaron dinero a los contribuyentes europeos y a los ciudadanos franceses (…). Llevamos años diciéndolo y se ha confirmado dos veces", dijo el letrado, en alusión las sentencias en apelación de hoy y en primera instancia de 2025.

Maisonneuve apuntó, además, que si los condenados -que en general han tenido penas inferiores a las que fueron condenados en primera instancia- no presentan un recurso ante el Tribunal Supremo, "significa que Marine Le Pen y la Agrupación Nacional aceptan su condena por malversación de fondos públicos y reconocen que efectivamente son culpables de esa malversación de fondos públicos".

"Y cada ciudadano puede hacerse esta pregunta: ¿se puede ser candidato a unas elecciones presidenciales habiendo sido condenado de forma definitiva por malversación de fondos públicos y de fondos públicos europeos?", lanzó el letrado.