El país más rico de Europa busca trabajadores: ofrece empleos con salarios desde 65.652 euros al año

Luxemburgo , considerado el país con mayor PBI por habitante de la Unión Europea , busca profesionales extranjeros para cubrir vacantes que no logra completar dentro de su mercado laboral. Entre las oportunidades aparecen empleos en tecnología, finanzas, salud, asistencia social, industria y asesoramiento legal.

Podrían impedirte ingresar o salir del país si tu pasaporte no cumple este requisito

La página oficial del Gobierno luxemburgués establece que un trabajador de un país externo a la Unión Europea puede solicitar la EU Blue Card si presenta un contrato de al menos seis meses, acredita la formación requerida y recibe un salario bruto anual de 65.652 euros o más.

Ese valor funciona como un requisito migratorio para profesionales altamente calificados , no como una remuneración garantizada para todos los postulantes. Las ofertas de menor especialización pueden tener salarios diferentes y tramitarse mediante otro permiso de trabajo.

Para una persona argentina, la Tarjeta Azul puede convertirse en una de las vías disponibles cuando la empresa ofrece un cargo que requiere estudios superiores o una experiencia profesional específica.

La Agencia para el Desarrollo del Empleo publicó en marzo de 2026 una lista con 20 ocupaciones de alta escasez . Cuando una vacante pertenece a ese grupo, el empleador puede acceder a un procedimiento más rápido para contratar trabajadores de terceros países.

Entre los perfiles buscados aparecen:

Administradores de sistemas, especialistas en ciberseguridad y desarrolladores de software .

. Analistas financieros, auditores y profesionales de mercados.

Enfermeros, asistentes de cuidado y trabajadores sociales .

. Educadores de primera infancia y otros perfiles socioeducativos.

Ingenieros de investigación y desarrollo y especialistas en calidad industrial.

Mecánicos industriales, instaladores y reparadores de carrocerías .

. Abogados, asesores fiscales y especialistas en crédito y riesgo.

También existe el portal oficial Work in Luxembourg, dedicado exclusivamente a vacantes en áreas donde faltan candidatos. La plataforma conecta a empresas con trabajadores internacionales previamente registrados y evaluados por ADEM.

Cómo postularse desde Argentina

El primer paso es crear un perfil en Work in Luxembourg y buscar ofertas compatibles con la formación y la experiencia laboral. El currículum debería estar redactado en inglés, francés o alemán, según el idioma indicado por la empresa.

Una vez obtenida una propuesta formal, el proceso general incluye:

Conseguir un contrato de trabajo firmado .

. Presentar la solicitud de autorización temporal de residencia antes de viajar.

Adjuntar pasaporte, antecedentes, currículum, títulos y contrato.

Tramitar una visa de larga duración si corresponde.

Declarar la llegada en la comuna de residencia.

Realizar el control médico.

Solicitar el permiso de residencia definitivo.

El Gobierno aclara que los ciudadanos de países externos a la Unión Europea deben obtener la autorización antes de instalarse y comenzar a trabajar. Viajar como turista no habilita por sí solo a ocupar una vacante.