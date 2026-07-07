7 de julio de 2026 - 00:16

Tensión en el estrecho de Ormuz: un proyectil impactó contra un buque petrolero

La embarcación navegaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzada por un proyectil de origen desconocido. El impacto provocó un incendio, aunque no dejó heridos ni daños ambientales.

Un ataque con un proyectil provocó un incendio en un petrolero que navegaba frente a Omán.

Un ataque con un proyectil provocó un incendio en un petrolero que navegaba frente a Omán.

Foto:

X / @UK_MTO
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un buque petrolero fue alcanzado este lunes por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba frente a la costa de Omán, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos para el comercio mundial de hidrocarburos.

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El hecho fue informado por la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismo que precisó que el impacto se produjo sobre el costado de babor de la embarcación y provocó un incendio a bordo.

No hubo heridos ni daños ambientales

De acuerdo con el reporte oficial, el buque navegaba en dirección sur cuando recibió el impacto. La agencia británica indicó que el incendio pudo ser controlado y confirmó que no se registraron víctimas ni afectación al medioambiente como consecuencia del incidente.

Asimismo, recomendó a las embarcaciones que transitan por la zona extremar las medidas de precaución y comunicar cualquier actividad sospechosa a las autoridades marítimas.

Según informó la UKMTO, el incidente ocurrió a unas 8 millas náuticas (12,8 kilómetros) al este de Limah, en Omán. Por el momento, las autoridades continúan investigando qué tipo de proyectil impactó contra el petrolero y quién podría haber estado detrás del hecho.

Estrecho de Ormuz. (archivo)

Estrecho de Ormuz. (archivo)

El episodio ocurrió en un contexto de alta tensión regional

El incidente se produjo mientras continúan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, en Teherán, millones de personas participaron de la procesión fúnebre del líder supremo Alí Jameneí, asesinado junto a cuatro integrantes de su familia durante el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero.

La multitud recorrió durante varias horas las principales avenidas de la capital iraní en una ceremonia que se extendió desde la plaza Engelab hasta la plaza Azadi.

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