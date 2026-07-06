Donald Trump afirmó que Rusia y Ucrania quieren terminar la guerra: "Más cerca de lo que se cree"

Donald Trump afirmó este lunes en conferencia de prensa que “el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania podría estar más próximo de lo que se cree” . El presidente de Estados Unidos sostuvo que ambas partes buscan poner fin al conflicto y aseguró que continúan las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

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Las declaraciones fueron realizadas antes de su viaje a la cumbre de la OTAN, prevista para este martes y miércoles. El mandatario estadounidense indicó además que el conflicto entre Rusia y Ucrania será uno de los temas centrales del encuentro internacional.

El presidente ruso, Vladimir Putin, “quiere ponerle fin, y Ucrania quiere ponerle fin. Estamos en conversaciones, y veremos si logramos finalizarlo” , dijo Trump a los reporteros. “Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree”, comentó.

Trump señaló que su administración ha estado en contacto tanto con Rusia como con Ucrania, en un intento por poner fin a su conflicto, cuestión que también está en la agenda de la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Se espera que Trump para esta noche hacia la cumbre de la OTAN en Ankara, programada para el martes y el miércoles.

Donald Trump anunció un acuerdo comercial con Irán

Trump expresó el pasado jueves que Irán comprará productos agrícolas estadounidenses como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, una afirmación que el gobierno de Teherán refutó poco después.

“Necesitan alimentos, necesitan maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que nuestros agricultores sean exclusivamente quienes los suministren”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNBC.

Sin embargo, Abdolnaser Hemmati, titular del Banco Central de Irán, señaló en declaraciones a la agencia Tasnim que "no existe ninguna obligación de compra a Estados Unidos".

Durante la entrevista, Trump dijo que las conversaciones están avanzadas y que Teherán "ha aceptado prácticamente todo" sobre esta cuestión, según publicó la agencia Noticias Argentinas.