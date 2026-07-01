Trump declaró ingresos por unos US$ 1.200 millones vinculados a criptomonedas en 2025

Donald Trump registró alrededor de 1.200 millones de dólares en ingresos provenientes de actividades relacionadas con las criptomonedas durante 2025, de acuerdo con un cálculo realizado por la agencia AFP sobre la base de la declaración patrimonial difundida por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) de Estados Unidos.

Un temblor de 6,1 se sintió con fuerza en el noroeste mexicano

Estados Unidos: la Justicia ratifica la ciudadanía por derecho de nacimiento y rechaza la orden de Trump

La legislación estadounidense vigente desde 1978 obliga tanto al presidente como al vicepresidente a presentar declaraciones sobre sus ingresos, activos e intereses financieros.

Según el documento, de más de 900 páginas , Trump obtuvo cerca de 550 millones de dólares gracias a su vínculo con World Liberty Financial (WLF) , una plataforma dedicada al mercado de las criptomonedas lanzada en septiembre de 2024.

La empresa, respaldada públicamente por Trump y sus hijos, emitió el token WLFI , cuya venta inicial generó ingresos por unos 550 millones de dólares . Además, el mandatario y sus tres hijos recibieron 22.500 millones de tokens WLFI adicionales a través de la sociedad intermediaria DT Marks Defi , activos cuyo valor fue estimado en aproximadamente 1.300 millones de dólares .

La declaración patrimonial también incluye ingresos derivados de un acuerdo de licencia relacionado con la criptomoneda $TRUMP , lanzada pocas horas antes de la asunción presidencial de enero de 2025.

De acuerdo con el informe publicado por la OGE, ese activo le reportó alrededor de 635 millones de dólares. El documento también señala que Trump obtuvo ingresos adicionales por inversiones accionarias en compañías vinculadas al ecosistema de las criptomonedas.

El crecimiento de su patrimonio

Según estimaciones de Forbes, las inversiones en el sector cripto fueron el principal factor detrás del incremento del patrimonio personal del mandatario, que pasó de 2.300 millones de dólares en 2024 a 6.500 millones en 2026.

El presidente estadounidense también continúa siendo cuestionado por presuntos conflictos de interés, debido a su participación en esta industria mientras su administración impulsó medidas orientadas a reducir regulaciones sobre el sector, un contexto que coincidió con una fuerte valorización de diversos activos digitales.