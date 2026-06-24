Trump amenaza con romper las negociaciones con Irán si cobra peajes en el estrecho de Ormuz.

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que pondrá fin de manera inmediata a las negociaciones de paz con Irán si se confirma que Teherán está cobrando peajes o imponiendo cargos a los buques que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz.

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Trump aseguró que firmó el acuerdo con Irán durante una visita a Versalles

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario republicano afirmó que las autoridades iraníes le comunicaron a Washington que no se están aplicando tarifas , seguros adicionales ni ningún otro tipo de cargo a las embarcaciones que atraviesan la vía marítima.

“Irán ha informado a EE.UU. que, pese a los reportes malintencionados de las noticias falsas que dicen lo contrario, no se están cobrando peajes, costos de seguro, ni ningún otro tipo de cargo sobre los buques que transitan por el estrecho de Ormuz. Si esta información fuera falsa, ¡las negociaciones terminarían de inmediato!”, sostuvo Trump.

El presidente estadounidense también rechazó versiones sobre una supuesta transferencia de fondos a la República Islámica y aseguró que Washington mantiene el control de activos iraníes. "Estados Unidos no ha entregado dinero a Irán ni ha liberado fondos que les pertenezcan", remarcó.

Trump dice que si Irán cobra peaje en Ormuz hará caer el acuerdo entre ambos países.

“Destinaremos parte de sus fondos, que están bajo nuestro control total , a nuestros agricultores y ganaderos para la compra de maíz, trigo, soja y otros productos. Irán necesita alimentos urgentemente y los compraremos para ellos exclusivamente en Estados Unidos ”, agregó.

Avances y tensiones tras el acuerdo sobre Ormuz

Las declaraciones de Trump se producen una semana después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y mercancías.

El acuerdo busca garantizar la libre navegación en la zona y abrir una nueva etapa de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, con el objetivo de alcanzar un pacto definitivo de paz.

Trump firmó el acuerdo con Irán durante su vista al Palacio de Versalles Trump firmó el acuerdo con Irán durante su vista al Palacio de Versalles. redes

En ese contexto, Trump aseguró recientemente que Irán aceptó el ingreso de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica para supervisar sus actividades nucleares y afirmó estar “100% seguro” de que las verificaciones se llevarán adelante.

El mandatario también reiteró que cualquier negativa iraní a permitir esas inspecciones provocaría el colapso inmediato de las negociaciones.

Sin embargo, las autoridades iraníes se mostraron más cautelosas respecto a ese punto y este miércoles rechazaron la posibilidad de permitir inspecciones inmediatas del organismo internacional.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi, sostuvo que cualquier discusión sobre inspecciones o sobre el programa nuclear solo podrá avanzar dentro del marco de un acuerdo definitivo.

Según explicó el funcionario, Teherán condiciona cualquier avance a que Estados Unidos y sus aliados adopten medidas concretas para levantar todas las sanciones económicas vigentes contra el país.