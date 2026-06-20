Donald Trump le respondió a Giorgia Meloni y aseguró que "quiere volver a ser amiga de Estados Unidos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , le respondió a la primer ministra de Italia, Gigiorgia Meloni, reafirmando que ella le pidió una foto en la cumbre del G7 en Francia.

La burla de Donald Trump por una foto desató la ira de Giorgia Meloni: "Ofende a toda Italia"

A través de la red social Truth Social, el mandatario acusó a Meloni de intentar un acercamiento con el gobierno estadounidense "tras la victoria militar de Estados Unidos contra Irán".

"Su popularidad en Italia es baja, posiblemente porque rechazó la ayuda de Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, para impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear, (¡aunque la OTAN también lo hizo!)", señaló Trump.

Además, el republicano apuntó contra la primer ministra italiana por su negativa a cooperar con Estados Unidos durante el conflicto en Medio Oriente. "Ni siquiera nos permitió usar sus pistas de aterrizaje , lo que supuso un gran inconveniente logístico, a pesar de que Estados Unidos aporta cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a Italia y a otros supuestos aliados de la OTAN", reclamó.

El Presidente concluyó su posteo con una firme postura. "Ahora, tras la victoria militar de Estados Unidos sobre Irán, ella quiere volver a ser amiga para mejorar sus números. ¡Ni hablar!"

La firme respuesta de Meloni

Horas después, Giorgia Meloni respondió al presidente estadounidense con un posteo en su cuenta de Instagram. "Presidente Trump, estos ataques constantes e injustificados son absurdos", expresó. Luego, aseveró que su popularidad "no lo ha ayudado en absoluto" y que tampoco dependía de la relación que ella tuviera con el presidente Trump.

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"Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es precisamente lo que siempre he hecho. El uso de las bases estadounidenses en Italia se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana", sentenció.

Finalmente, Meloni salió al cruce de Donald Trump y afirmó: “En cualquier caso, mi popularidad no es asunto suyo. Le sugiero que se centre en la suya”.