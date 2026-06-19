La burla de Donald Trump por una foto desató la ira de Giorgia Meloni: "Ofende a toda Italia"

La clase política italiana criticó este viernes al unísono al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , después de que el mandatario declarara a un canal de televisión que la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la líder europea calificó de "invento".

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La primera reacción en esta nueva fricción entre ambos países fue la del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, quien decidió cancelar su visita prevista a Miami los días 21 y 22 de junio tras las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni" , que "ofenden a toda Italia".

El canal de televisión italiano "La 7" difundió este viernes la transcripción de una entrevista telefónica con Trump donde se puede leer: "¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!".

Meloni se declaró "atónita" y calificó de "invento" la versión de Trump de su encuentro en la cumbre del G7 en Évian, según dijo en un mensaje en sus redes sociales.

A modo de reacción, el subsecretario de la presidencia del Gobierno, Giovanbattista Fazzolari, afirmó que "las diatribas de Trump contra Giorgia Meloni son solo el último episodio de ataques e insultos dirigidos a los líderes europeos" y agregó que "no está claro si lo hace intencionadamente o por incompetencia, arruinando la histórica relación entre Estados Unidos y Europa".

meloni trump Meloni, furiosa con Trump por declaraciones polémicas del presidente estadounidense en televisión Archivo

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, escribió en la red social X: "No puedo imaginar a Giorgia Meloni pidiéndole una fotografía a nadie, ni siquiera bajo amenaza. Sin embargo, sí puedo imaginar el alto precio que pagó al dejar de lado lo que Trump había dicho semanas atrás, para servir a los intereses de Italia, Europa y Occidente".

El líder del partido Azione, Carlo Candela, tachó a Trump de "mentiroso compulsivo y un matón de cómic". "Personalmente, no creo en absoluto que Giorgia Meloni haya rogado por nada. En cualquier caso, estos insultos deben ser rechazados, ya que atentan contra el honor de la nación", agregó.

"Solidaridad con Meloni por las palabras indescriptibles de Trump", escribió el senador del opositor Partido Demócrata Filippo Sensi .

El exprimer ministro y líder del M5S, Giuseppe Conte, escribió en sus redes: "Italia no merece verse humillada de forma tan flagrante. Lo digo como ciudadano italiano antes que como político. Es inaceptable que un aliado se atreva a hablar así de nuestros líderes".

Los desencuentros entre Trump y Meloni comenzaron el pasado abril cuando el presidente de Estados Unidos atacó con inusitada dureza al papa León XIV por su postura sobre la guerra contra Irán.