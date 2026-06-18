Trump calificó de "envidiosos, malos o estúpidos" a quienes critican el acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con dureza a los cuestionamientos surgidos tras la firma del memorando de entendimiento con Irán. Al respecto, el mandatario desestimó las críticas de quienes consideran insuficiente su postura frente al país persa.
A través de una publicación en la red social Truth Social, Trump sostuvo que los detractores de su estrategia carecen de fundamentos y vinculó sus cuestionamientos a intereses políticos o personales. “Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son envidiosos, malas personas o estúpidos”, escribió.
Además, defendió los resultados obtenidos por su administración y remarcó que el acuerdo no implica una flexibilización en materia de seguridad. “Irán jamás podrá tener un arma nuclear. Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes”, afirmó.
Trump pidió sostener el alto el fuego en Medio Oriente
En un segundo mensaje, el mandatario estadounidense reiteró el respaldo de Washington al proceso de negociación abierto con Teherán y llamó a los actores regionales a respetar los compromisos asumidos. Según expresó, Estados Unidos espera que se consolide un cese de hostilidades en distintos escenarios de conflicto de Medio Oriente.
“Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a que mantengan su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen de manera óptima”, señaló. Trump agregó que su administración espera “un alto el fuego completo en todos los frentes”, incluyendo los conflictos vinculados con Líbano, Hezbollah e Israel.
Cómo sigue el proceso entre Estados Unidos e Irán
El acuerdo inicial firmado entre Washington y Teherán abrió un período de negociación de 60 días destinado a alcanzar un entendimiento definitivo. Entre los puntos centrales del memorando figura el compromiso de avanzar hacia el fin de las operaciones militares en distintos frentes regionales, incluido el escenario libanés.
Sin embargo, la implementación de algunos aspectos del acuerdo enfrenta obstáculos. En las últimas horas, Israel reiteró públicamente que no prevé retirarse del territorio libanés, una posición que podría generar tensiones en el desarrollo de las negociaciones futuras.