Trump calificó de "envidiosos, malos o estúpidos" a quienes critican el acuerdo con Irán

El mandatario estadounidense defendió el memorando firmado con Teherán, destacó la caída del precio del petróleo y reiteró que Irán no podrá desarrollar armas nucleares.

El presidente de Estados Unidos respondió con dureza a las críticas por las negociaciones con Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con dureza a los cuestionamientos surgidos tras la firma del memorando de entendimiento con Irán. Al respecto, el mandatario desestimó las críticas de quienes consideran insuficiente su postura frente al país persa.

A través de una publicación en la red social Truth Social, Trump sostuvo que los detractores de su estrategia carecen de fundamentos y vinculó sus cuestionamientos a intereses políticos o personales. “Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son envidiosos, malas personas o estúpidos”, escribió.

Además, defendió los resultados obtenidos por su administración y remarcó que el acuerdo no implica una flexibilización en materia de seguridad. “Irán jamás podrá tener un arma nuclear. Nuestro país es fuerte, seguro y respetado como nunca antes”, afirmó.

Embed These fools, who think I haven’t been tough enough on Iran, when the Stock Market Just Hit A RECORD HIGH, and Oil prices are “tumbling” down, are either jealous, bad people, or stupid. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!! President DJT



( TS: Jun 18 2026, 4:32 AM ET )… pic.twitter.com/DteMrC9Pz3 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 18, 2026 Trump pidió sostener el alto el fuego en Medio Oriente En un segundo mensaje, el mandatario estadounidense reiteró el respaldo de Washington al proceso de negociación abierto con Teherán y llamó a los actores regionales a respetar los compromisos asumidos. Según expresó, Estados Unidos espera que se consolide un cese de hostilidades en distintos escenarios de conflicto de Medio Oriente.

“Estados Unidos está comprometido con la paz y alentamos a todos en la región de Medio Oriente a que mantengan su compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desarrollen de manera óptima”, señaló. Trump agregó que su administración espera “un alto el fuego completo en todos los frentes”, incluyendo los conflictos vinculados con Líbano, Hezbollah e Israel.