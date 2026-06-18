Los 14 puntos del acuerdo que firmaron Estados Unidos e Irán para lograr la paz

Después de casi cuatro meses de guerra, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó este miércoles la firma de un memorándum de entendimiento para poner fin a la guerra en Irán durante su visita a Versalles.

Trump aseguró que firmó el acuerdo con Irán durante una visita a Versalles

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"Está firmado", dijo Trump al salir de Versalles, en un evento celebrado con el presidente francés Emmanuel Macron.

Según el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país medió entre las partes, declaró posteriormente que el acuerdo de paz "entrará en vigor con efecto inmediato".

Le Président Trump a signé ce soir à Versailles l’accord entre l’Iran et les États-Unis. Cet accord ouvre la voie à une paix durable et permet la réouverture du détroit d’Ormuz. C’est un pas important dans la bonne direction pour nos compatriotes… pic.twitter.com/b1XgZrBv0m

Pese a que el memorándum marca un avance significativo tras meses de conflicto y tensión militar, algunos aspectos centrales todavía deberán resolverse durante las próximas negociaciones.

Por ejemplo, el destino final de las reservas de uranio enriquecido de Irán, el calendario exacto para levantar las sanciones, el funcionamiento del fondo de reconstrucción (lo podrá financiar un tercero y no necesariamente el gobierno de EE.UU.) y los mecanismos de control internacional.

El detalle de los 14 puntos del memorándum, según AP:

1. Fin de las operaciones militares y respeto del Líbano

El acuerdo establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre Estados Unidos, Irán y sus aliados en todos los frentes, incluido el Líbano.

Ambas partes se comprometen a no iniciar nuevas acciones militares ni amenazas mutuas y a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

2. Respeto a la soberanía, sin interferencia

Washington y Teherán acordaron no interferir en los asuntos internos de la otra parte y respetar mutuamente su soberanía e integridad territorial.

3. Plazo de 60 días para un acuerdo definitivo

El memorándum entre EE.UU. e Irán fija un período máximo de 60 días para negociar un acuerdo final, aunque ese plazo podrá extenderse de común acuerdo.

Según la Casa Blanca, el documento ya fue firmado este miércoles por el presidente estadounidense Donald Trump y por el mandatario iraní Masoud Pezeshkian.

Estados Unidos- Irán

4. Fin gradual del bloqueo estadounidense

Estados Unidos comenzará a retirar el bloqueo naval y las restricciones impuestas sobre los puertos iraníes.

El proceso deberá completarse en un plazo de 30 días. También se prevé una reducción progresiva de la presencia militar estadounidense en las cercanías de Irán.

5. Reapertura del estrecho de Ormuz, el punto sensible para la economía

Irán se compromete a facilitar nuevamente el tránsito seguro y gratuito de embarcaciones comerciales por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

El tráfico marítimo comenzará a normalizarse de manera inmediata, aunque previamente deberán retirarse obstáculos técnicos y militares, incluidas operaciones de desminado.

6. Fondo de reconstrucción por 300.000 millones de dólares

El acuerdo contempla la creación de un plan de reconstrucción y desarrollo económico de Estados Unidos para Irán por un monto mínimo de USD 300.000 millones.

Sin embargo, Estados Unidos aclaró que no está obligado a aportar recursos financieros directos y que el fondo podría nutrirse de inversiones de terceros países aliados.

estrecho de Ormuz Estrecho de Ormuz, principal canal del petróleo Gentileza

7. Levantamiento de sanciones

Washington aceptó eliminar las sanciones económicas impuestas a Irán, incluidas aquellas vinculadas a resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

8. Irán renuncia a las armas nucleares

Irán se compromete a no desarrollar, adquirir ni comprar armas nucleares.

Además, ambas partes acordaron buscar una solución para gestionar el uranio enriquecido que actualmente posee Irán.

9. Congelamiento del programa nuclear

Mientras se negocia el acuerdo definitivo, Irán mantendrá sin cambios su programa nuclear y no avanzará en nuevas actividades de enriquecimiento.

Programa nuclear de Irán Programa nuclear de Irán Gentileza

10. Sin nuevas sanciones durante las negociaciones

Estados Unidos se compromete a no imponer nuevas sanciones mientras continúen las conversaciones.

También emitirá autorizaciones temporales para facilitar exportaciones petroleras, operaciones bancarias y actividades comerciales vinculadas.

11. Liberación gradual de fondos congelados

El memorándum entre ambos países prevé la liberación progresiva de activos iraníes bloqueados en el extranjero.

12. Sistema de monitoreo para que se cumpla el acuerdo

Ambos países crearán un sistema de monitoreo para verificar el cumplimiento del memorándum y de un eventual acuerdo definitivo.

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13. Inicio de negociaciones finales

Una vez iniciada la implementación del acuerdo, empezará la negociación formal de un tratado permanente que aborde las cuestiones pendientes.

Entre ellas figuran el futuro del programa nuclear, el levantamiento total de sanciones y las garantías de seguridad regional.

14. Respaldo de la ONU

La firma de Trump establece que el acuerdo definitivo deberá ser respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.