30 de julio de 2026 - 23:06

Delcy Rodríguez condicionó el regreso a las urnas: "Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista"

La presidenta encargada de Venezuela defendió una nueva relación con Estados Unidos y opinó sobre un posible regreso de Maria Corina Machado.

Delcy Rodríguez condicionó el regreso a las urnas: Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista

Delcy Rodríguez condicionó el regreso a las urnas: "Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista"

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

En una entrevista con la revista estadounidense Time, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país tendrá elecciones cuando la política esté lista, a la vez que consideró que el mayor error que cometió el mandatario depuesto Nicolás Maduro fue que “debimos haber sido más abiertos geopolíticamente”, a la vez que justificó el avance “hacia una nueva relación con Estados Unidos”.

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“Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista. Ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos. Habrá un momento en el que la coexistencia, y la coexistencia pacífica, serán posibles”, dijo Rodríguez.

Al preguntárle por el posible regreso de María Corina Machado para competir electoralmente, Rodríguez evitó responder de forma directa y aseguró: “Tenemos que avanzar hacia una nueva era política”.

Portada de la revista Time con Delcy Rodriguez.

Portada de la revista Time con Delcy Rodriguez.

Inversiones, petróleo y una nueva relación con Washington

Respecto a la posición financiera de la nación frente al mundo, precisó que “estamos trabajando para reintegrar al país a los mercados globales, diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y garantizar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de una sola materia prima”.

Respecto a la nueva relación entre Caracas y Washington, Rodriguez afirmó: “Lo importante es que hay oportunidades para una cooperación conjunta. Contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros”.

En la entrevista, la funcionaria también hizo hincapié en el petróleo y el gas como elementos claves en la economía, ya que “nos permitirá desarrollar la industria petroquímica, la cual tendrá un gran impacto en la economía nacional”. Mencionó, además, la diversidad minera, la producción de alimentos y el turismo en Venezuela.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la revista estadounidense Time presentó en la portada a la presidenta encargada, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, como protagonista de la nueva etapa de la relación entre Caracas y Washington.

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