Delcy Rodríguez condicionó el regreso a las urnas: "Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista"

La presidenta encargada de Venezuela defendió una nueva relación con Estados Unidos y opinó sobre un posible regreso de Maria Corina Machado.

En una entrevista con la revista estadounidense Time, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país tendrá elecciones cuando la política esté lista, a la vez que consideró que el mayor error que cometió el mandatario depuesto Nicolás Maduro fue que “debimos haber sido más abiertos geopolíticamente”, a la vez que justificó el avance “hacia una nueva relación con Estados Unidos”.

“Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista. Ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos. Habrá un momento en el que la coexistencia, y la coexistencia pacífica, serán posibles”, dijo Rodríguez.

Al preguntárle por el posible regreso de María Corina Machado para competir electoralmente, Rodríguez evitó responder de forma directa y aseguró: “Tenemos que avanzar hacia una nueva era política”.

Portada de la revista Time con Delcy Rodriguez. Time Inversiones, petróleo y una nueva relación con Washington Respecto a la posición financiera de la nación frente al mundo, precisó que “estamos trabajando para reintegrar al país a los mercados globales, diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y garantizar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de una sola materia prima”.

Respecto a la nueva relación entre Caracas y Washington, Rodriguez afirmó: “Lo importante es que hay oportunidades para una cooperación conjunta. Contra el narcotráfico, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros”.