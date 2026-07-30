Pedro Sánchez habló tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: "Esto requiere cooperación"

El presidente español se pronunció ante el polémico escenario que se vive en la ciudad autónoma Ceuta. Decenas de videos en redes sociales desesperan a los españoles.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que su gobierno trabaja junto a Marruecos para restablecer la normalidad en Ceuta, ciudad autónoma afectada gravemente por la crisis migratoria. El mandatario afirmó que ya están movilizando recursos y coordinando “nuevas medidas”.

Los videos publicados en redes sociales transmiten una situación desesperante para el habitante español, ya que la entrada masiva de personas desbordó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y de los centros de acogida. La ciudad pide que el Gobierno nacional “se haga cargo”.

El mensaje de Pedro Sánchez ante la masiva migración Sánchez también reveló que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para transmitirle el respaldo del Gobierno español. Allí le aseguró que el Ejecutivo está plenamente involucrado en la respuesta a la situación y que continuará actuando de forma coordinada.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo sostuvo que España trabaja con las autoridades marroquíes y con organismos internacionales para afrontar la crisis.

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”, asumió.