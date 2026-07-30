30 de julio de 2026 - 16:54

Pedro Sánchez habló tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos: "Esto requiere cooperación"

El presidente español se pronunció ante el polémico escenario que se vive en la ciudad autónoma Ceuta. Decenas de videos en redes sociales desesperan a los españoles.

Qué dijo Pedro Sánchez sobre la migración masiva ilegal desde Marruecos.

Qué dijo Pedro Sánchez sobre la migración masiva ilegal desde Marruecos.

Foto:

Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Leé además

Científicos arrojan miles de galones al océano con el objetivo de equilibrar su acidez. 

Científicos estadounidenses vertieron 16.500 galones de lejía en el Golfo de Maine y tiñeron el agua de color rosa brillante para rastrearla

Por Daniela Leiva
Tomás Vallavanete se aisló de todo y ahora vive en las montañas.

Perdió el trabajo, se fue a un pueblo abandonado y hoy vive solo en la montaña con un mínimo subsidio

Por Cristian Reta

Los videos publicados en redes sociales transmiten una situación desesperante para el habitante español, ya que la entrada masiva de personas desbordó la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y de los centros de acogida. La ciudad pide que el Gobierno nacional “se haga cargo”.

El mensaje de Pedro Sánchez ante la masiva migración

Sánchez también reveló que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para transmitirle el respaldo del Gobierno español. Allí le aseguró que el Ejecutivo está plenamente involucrado en la respuesta a la situación y que continuará actuando de forma coordinada.

En un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo sostuvo que España trabaja con las autoridades marroquíes y con organismos internacionales para afrontar la crisis.

“El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible”, asumió.

En el mismo mensaje, Sánchez afirmó que este escenario requiere “responsabilidad y cooperación” para encontrar soluciones que permitan estabilizar la situación en la ciudad. En paralelo, el Ministerio del Interior informó que España y Marruecos acordaron coordinar la rápida entrega de las personas ilegales.

La decisión surgió tras los contactos entre el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, y su par marroquí, Abdelouafi Laftit. Ambos gobiernos resolvieron revisar e implementar nuevas actuaciones para acelerar esos procedimientos en el menor tiempo posible.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este laser elimina mosquitos como ningún otro en el mundo. 

Tecnología extrema en China: crean un láser capaz de eliminar hasta 30 mosquitos por segundo

Por Cristian Reta
La brasileña Ana Carolina Cruz denunció que un instructor argentino la llamó mono en el centro de esquí Valle Nevado

Video: brasileña asegura que un instructor argentino la llamó "macaco" en Valle Nevado

Por Redacción Mundo
italia se suma a espana y otros paises al implementar nuevos impuestos para controlar el exceso de turismo en europa

Italia se suma a España y otros países al implementar nuevos impuestos para controlar el exceso de turismo en Europa

Por Andrés Aguilera
Esa cosa: la dura descalificación de Lula contra Javier Milei durante un acto de campaña

"Esa cosa": la dura descalificación de Lula contra Javier Milei durante un acto de campaña

Por Redacción Mundo