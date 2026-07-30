"Esa cosa": la dura descalificación de Lula contra Javier Milei durante un acto de campaña

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que no permitirá interferencias externas en las elecciones presidenciales previstas para octubre y aprovechó un acto de campaña para lanzar una dura crítica contra el mandatario argentino, Javier Milei , a quien se refirió como "esa cosa".

El canciller Quirno descartó romper relaciones con Brasil: se espera el regreso del embajador a Buenos Aires

Brasil mantendrá "por ahora" a su embajador fuera de Buenos Aires por la crisis con Milei

Según informó la agencia de noticias Xinhua, Lula realizó las declaraciones durante la convención del Partido Socialista Brasileño (PSB) , donde fue confirmada la candidatura del actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, como compañero de fórmula para buscar la reelección.

En ese contexto, el mandatario brasileño defendió la decisión de su Gobierno de negar el visado a dos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos enviados por la administración de Donald Trump y, al referirse a la relación con la Argentina, sostuvo que no va a "trocar cosas con esa cosa" , en alusión a Milei.

La frase se produjo días después de que el presidente argentino calificara a Lula de "presidiario" durante un acto del Partido Liberal realizado en São Paulo.

De acuerdo con Xinhua, Lula evitó responder con descalificaciones personales y remarcó que mantiene su respeto hacia el pueblo argentino, diferenciándolo de las críticas dirigidas al jefe de Estado.

Cruce con Estados Unidos

Las declaraciones también estuvieron dirigidas a la administración estadounidense. Según publicó The Washington Post, el gobierno de Donald Trump planeaba enviar funcionarios para cuestionar la transparencia del proceso electoral brasileño.

"Mientras yo sea presidente, nadie de fuera va a meter las narices en las elecciones brasileñas", afirmó Lula, quien además se mostró confiado en obtener la reelección en primera vuelta.

"Aunque yo y Alckmin solo nos equivoquemos de aquí en adelante, el acierto fue tanto que no perdemos estas elecciones", sostuvo.

Por su parte, Alckmin cuestionó el lema "Dios, patria, familia y libertad", utilizado por sectores de la oposición, y aseguró que "patria es unión, no entreguismo".

Lula buscará un nuevo mandato frente a candidatos opositores, entre ellos Flávio Bolsonaro, quien recibió el respaldo público de Javier Milei y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.