Brasil mantendrá "por ahora" a su embajador fuera de Buenos Aires por la crisis con Milei

El Gobierno de Brasil decidió que el embajador en Buenos Aires, Júlio Bitelli, permanezca por el momento en Brasilia , mientras continúan las consultas abiertas por la crisis diplomática con Argentina, desencadenada tras las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes .

Brasil endureció su postura tras los insultos de Milei y Lula evitó la confrontación: "¿Quién es ese tipo?"

La medida fue confirmada por fuentes diplomáticas brasileñas luego de una nueva reunión encabezada por el canciller Mauro Vieira , en la que también participaron altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, según informó Metrópoles.

Bitelli había sido convocado a consultas por el Gobierno de Lula da Silva como señal de protesta tras los dichos de Milei durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo , donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro .

Este miércoles, el diplomático mantuvo una reunión de aproximadamente tres horas con el canciller Mauro Vieira y con la secretaria para América Latina y el Caribe, Gisela Padovan , para analizar el estado de la relación bilateral. Según informaron medios brasileños, el propio presidente Lula también participó del encuentro.

Fuentes oficiales indicaron a EFE que la reunión no fue concluyente y que el embajador permanecerá por ahora en Brasilia , sin una fecha definida para su regreso a la Argentina.

La tensión comenzó tras un acto político en Brasil

La crisis diplomática se profundizó luego de que Javier Milei participara en la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

Durante ese acto, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva como "presidiario" y "ladrón", además de acusarlo de "despilfarrar" recursos públicos. También expresó su respaldo a Flávio Bolsonaro, a quien definió como el dirigente capaz de "parar a la basura socialista".

El embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli. (archivo) Forbes

En el mismo discurso, Milei también dirigió críticas al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", luego de que el magistrado rechazara su pedido para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena por la causa vinculada al intento de golpe de Estado.

La posición de Brasil y Argentina

Como respuesta a las declaraciones de Milei, el Gobierno brasileño llamó a consultas a Júlio Bitelli y también convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones.

Según trascendió, Brasil optó por mantener a su representante diplomático fuera de Buenos Aires mientras evalúa la evolución del conflicto y no observa, por el momento, señales de una disculpa oficial por parte del Gobierno argentino.

Desde la administración de Javier Milei minimizaron el episodio y sostuvieron que la situación responde a las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, afirmó que "no hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompa la relación" y aseguró que Argentina no trasladará el conflicto al plano institucional. Además, ratificó el respaldo político del Presidente a la familia Bolsonaro.