Sanción histórica en Brasil: un futbolista no podrá volver a jugar hasta que se recupere el rival que lesionó

El tribunal de Brasil aplicó un agravante poco usado: el agresor solo volverá a las canchas cuando los médicos del club rival certifiquen el alta del lesionado.

El Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil dictó una sanción sin precedentes al inhabilitar al defensor Victor Gabriel, del Inter de Porto Alegre, hasta que el delantero Gabriel Pec se recupere. La medida responde a la fractura de tibia que el zaguero le provocó al atacante de Cruzeiro durante un encuentro oficial.

Victor Gabriel fue expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo por una entrada con uso de fuerza excesiva. Los exámenes médicos posteriores confirmaron la gravedad del daño en la pierna izquierda, lo que llevó al atacante al quirófano el sábado pasado. Tras la operación, el jugador inició una rehabilitación que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva entre tres y cuatro meses.

El artículo 254 y la suspensión condicionada al alta médica La Fiscalía Deportiva invocó un agravante estipulado en el párrafo 3 del Código Brasileño de Justicia Deportiva. Esta norma establece que, si la parte lesionada no puede practicar el deporte por una entrada violenta, el agresor puede permanecer suspendido hasta que la víctima vuelva a entrenar, con un límite de 180 días. Aunque un miembro del tribunal sugirió una suspensión fija de seis fechas, la mayoría votó por el criterio de recuperación.

Durante la audiencia, Victor Gabriel manifestó que pasa noches en vela rezando por su colega: "Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro", declaró entre lágrimas al asegurar ante los auditores que no tuvo intención de lastimar al delantero. La sanción implica que el zaguero solo podrá ser habilitado cuando el departamento médico de Cruzeiro envíe la confirmación oficial de la reincorporación de Pec a las prácticas habituales.

El impacto en los clubes y el debut frustrado de Gabriel Pec La lesión ocurrió en un momento crítico para ambos protagonistas. Gabriel Pec acababa de ser presentado como refuerzo estelar tras su paso por el LA Galaxy y disputaba su primer partido como titular con la camiseta de Cruzeiro. El club apostaba por su incorporación para fortalecer la ofensiva en la segunda mitad del torneo.