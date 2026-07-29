29 de julio de 2026 - 13:08

Sanción histórica en Brasil: un futbolista no podrá volver a jugar hasta que se recupere el rival que lesionó

El tribunal de Brasil aplicó un agravante poco usado: el agresor solo volverá a las canchas cuando los médicos del club rival certifiquen el alta del lesionado.

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Victor Gabriel fue expulsado a los 13 minutos del segundo tiempo por una entrada con uso de fuerza excesiva. Los exámenes médicos posteriores confirmaron la gravedad del daño en la pierna izquierda, lo que llevó al atacante al quirófano el sábado pasado. Tras la operación, el jugador inició una rehabilitación que lo mantendrá alejado de la actividad competitiva entre tres y cuatro meses.

El artículo 254 y la suspensión condicionada al alta médica

La Fiscalía Deportiva invocó un agravante estipulado en el párrafo 3 del Código Brasileño de Justicia Deportiva. Esta norma establece que, si la parte lesionada no puede practicar el deporte por una entrada violenta, el agresor puede permanecer suspendido hasta que la víctima vuelva a entrenar, con un límite de 180 días. Aunque un miembro del tribunal sugirió una suspensión fija de seis fechas, la mayoría votó por el criterio de recuperación.

Durante la audiencia, Victor Gabriel manifestó que pasa noches en vela rezando por su colega: "Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro", declaró entre lágrimas al asegurar ante los auditores que no tuvo intención de lastimar al delantero. La sanción implica que el zaguero solo podrá ser habilitado cuando el departamento médico de Cruzeiro envíe la confirmación oficial de la reincorporación de Pec a las prácticas habituales.

El impacto en los clubes y el debut frustrado de Gabriel Pec

La lesión ocurrió en un momento crítico para ambos protagonistas. Gabriel Pec acababa de ser presentado como refuerzo estelar tras su paso por el LA Galaxy y disputaba su primer partido como titular con la camiseta de Cruzeiro. El club apostaba por su incorporación para fortalecer la ofensiva en la segunda mitad del torneo.

Gabriel Pec, tras salir de la cirug&iacute;a en Brasil.

Gabriel Pec, tras salir de la cirugía en Brasil.

Por su parte, el Inter de Porto Alegre pierde a uno de sus defensores habituales mientras ocupa la decimosexta posición del campeonato, próximo a la zona de descenso. El equipo atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas y deberá afrontar la etapa decisiva sin el jugador sancionado, cuyo castigo busca establecer un precedente sobre la protección de la integridad física de los futbolistas.

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