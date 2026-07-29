Neymar confirmó su retiro de la selección de Brasil tras 130 partidos y un récord histórico: "No quiero más"

A pesar de ser el máximo artillero histórico de Brasil, el delantero se despide sin haber ganado nunca un Mundial o una Copa América con la selección mayor.

Neymar descarta el Mundial 2030 tras la eliminación ante Noruega y se retira de la Selección de Brasil.

Neymar Jr. confirmó este miércoles su retiro definitivo de la selección de Brasil tras el triunfo de Santos en la Copa Sudamericana. A los 34 años, el delantero decidió cerrar su ciclo internacional tras la eliminación ante Noruega en el Mundial 2026. Con 80 goles, se despide como el máximo artillero histórico.

El anuncio ocurrió en la zona mixta del estadio Vila Belmiro, apenas finalizado el encuentro donde el Santos venció 4-2 a Universidad Central de Venezuela. Neymar declaró ante los medios que su momento en el equipo nacional ya terminó: "Mi etapa con la selección nacional ha terminado. Hice historia, fui feliz, di mi sangre, mi vida, pero ahora no quiero más", sentenció el atacante. Con esta decisión, el jugador descarta formalmente participar en el proceso clasificatorio para el Mundial 2030.

"YA NO TENGO GANAS"



Tras la clasificación de SANTOS a la próxima ronda de la CONMEBOL Sudamericana, NEYMAR anunció su RETIRO de la Selección de BRASIL.



️"Mi historia HA TERMINADO. Le he dado todo mi corazón y toda mi vida, hice historia allí. PERO CREO QUE YA NO TENGO… pic.twitter.com/SCSeeKn0xe — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 29, 2026 El cierre de una trayectoria estadística sin precedentes Neymar concluyó su camino con la camiseta brasileña como el máximo goleador de su historia, acumulando 80 tantos y 58 asistencias en 130 encuentros. Estas cifras lo sitúan como el segundo futbolista con más presencias en la historia del seleccionado, superado únicamente por Cafú. Su trayectoria internacional comenzó el 10 de agosto de 2010, cuando debutó con un gol frente a Estados Unidos a los 18 años.

A lo largo de su carrera, el atacante disputó cuatro ediciones de la Copa del Mundo: 2014, 2018, 2022 y 2026. Su última participación terminó en los octavos de final del reciente torneo mundialista, tras caer 2-1 frente a Noruega. En ese partido, el delantero convirtió de penal el que sería el último gol de su ciclo con la "Verdeamarela".

Neymar, entre lágrimas y desconsuelo, tras una nueva frustración mundialista con la camiseta de la Canarinha, en otra dura eliminación de Brasil en la Copa del Mundo. EFE El balance de títulos con la selección mayor arroja únicamente la conquista de la Copa Confederaciones 2013. Si bien obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, ese logro pertenece a la categoría olímpica y no a la absoluta. Neymar nunca pudo ganar la Copa América ni el Mundial. Recordemos que en 2014, una fractura de vértebra contra Colombia lo marginó de las semifinales ante Alemania.