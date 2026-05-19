19 de mayo de 2026 - 17:47

La viral reacción de Neymar al enterarse de su convocatoria a Brasil para el Mundial 2026

El astro brasileño compartió un video sobre el momento en el cual recibió la noticia de que participará del máximo certamen del fútbol.

La viral reacción de Neymar al enterarse de su convocatoria

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Los Andes | Redacción Deportes
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En las últimas horas, se hizo viral un video donde se puede observar en tiempo real la reacción del jugador al escuchar la conferencia de prensa del entrenador Carlo Ancelotti. Rodeado de familiares y amigos, Ney mantenía una tensa calma. Más allá de las comunicaciones previas con el cuerpo técnico sobre la chance de ir a la Copa del Mundo, había que aguardar al anuncio oficial para desatar la alegría.

En el momento en el que el DT lo nombró, Neymar festejó con los puños en alto mientras sus allegados gritaban de felicidad. Luego recibió abrazos de los que estaban más cerca y finalmente, siempre con la cámara siguiéndolo en primer plano, tuvo su primer momento de soledad y contemplación. Ahí el llanto fue inevitable y hasta lógico. La emoción lo cubrió todo.

También hubo tiempo para llamados de otros integrantes de la Selección. Uno de ellos fue Raphinha, que compartió la alegría con el diez. "Rafa, gracias hermano. Sabés cuánto te quiero, gracias por todo. ¡Vamos!, podemos hacerlo, todo va a salir bien. Vamos a ganar esa cosa”, le expresó el actual hombre del Santos a su compañero.

Las redes sociales fueron el lugar elegido por el futbolista para compartir el video capturado. Lo hizo junto con la frase: "Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida... Y gracias, Brasil". La publicación rápidamente se hizo viral, y se llenó de comentarios de fanáticos de diversas partes del globo.

Emoción en todo Brasil por la convocatoria de Neymar:

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El último baile de Ney provocó miles de reacciones fuertes en el mundo del fútbol. La conexión que sólo generan los grandes se hizo evidente con múltiples videos que muestran la reacción del público ante la noticia de su regreso a la Selección de Brasil.

Uno de los más emotivos es el que muestra a un grupo de jovencitos jugadores de futsal de Brasil, que frenaron el partido que estaban disputando para escuchar la conferencia de prensa. A pesar de ser rivales, los integrantes del Santa Cruz y el Sport terminaron abrazados en conjunto, gritando por su ídolo.

De igual forma actuaron los futbolistas de inferiores del Santos, el club donde Neymar es referente y capitán. Apenas escucharon su nombre, los gritos y los abrazos se multiplicaron en la sede de la institución. Una postal para el recuerdo de un hombre que despierta el cariño de su pueblo, y que será el encargado de canalizarlo en la máxima competencia del deporte.

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