19 de mayo de 2026 - 17:06

Eduardo Coudet activó su plan para que River de la talla en la Copa Sudamericana y la final del Apertura

El Millonario se enfrenta con el elenco brasileño a pocos días de disputar la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Eduardo Coudet planea un River alternativo para la Copa Sudamericana

Eduardo Coudet planea un River alternativo para la Copa Sudamericana

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EFE / Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Copa Sudamericana es una competencia incómoda para River. Acostumbrado en los últimos tiempos a competir en la Copa Libertadores, estar en el segundo certamen en importancia le exige resultados a cambio de pocas alegrías. Encima, sus partidos de fase de grupos generaron múltiples problemas en medio del calendario local.

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Eduardo Coudet tiene por delante de sí la oportunidad de ser campeón por primera vez con el Millonario. La final del Torneo Apertura de la Liga Profesional es el principal desafío del club en el plazo corto de tiempo, y es lógico que por estos días sea imposible poner la cabeza en otro lado. Sin embargo, antes de cruzarse con Belgrano en el Kempes, hay un encuentro que jugar en el plano internacional.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional
A descansar. Los titulares de River no estar&aacute;n ante Bragantino

A descansar. Los titulares de River no estarán ante Bragantino

Se trata del choque ante Red Bull Bragantino de este miércoles por la noche. Lo positivo para el cuadro del Chacho es que la clasificación y la cima prácticamente no están peligrando, por lo que no es necesario arriesgar a ningún titular para enfrentar a los brasileños. De esta manera, el DT pondrá un once inicial totalmente alternativo.

Los cambios arrancarán desde el arco, debido a que Franco Armani retornará debido a la expulsión sufrida por Santiago Beltrán en la fecha anterior. La línea de fondo también cambiará, con los juveniles Ulises Giménez y Facundo González en los laterales (Viña y Acuña no están bien físicamente y serán preservados), más Pezzella y Paulo Díaz en la zaga.

El medio tendrá algunos nombres conocidos, pero que no son titulares en el esquema ideal del entrenador. Allí se ubicarán Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Maximiliano Meza, más Juan Fernando Quintero oficiando de enlace. Hay experiencia, pero ninguno muestra un nivel superlativo que lo pueda meter en el once ideal del adiestrador.

River Plate
Juanfer Quintero, figura de River ante Carabobo, más allá que falló un penal por la Copa Sudamericana.

Juanfer Quintero, figura de River ante Carabobo, más allá que falló un penal por la Copa Sudamericana.

Arriba, finalmente, la pulseada la están ganando Maximiliano Salas e Ian Subiabre, que corren con desventaja respecto a Facundo Colidio, Sebastián Driussi (lesionado y afuera del duelo con Belgrano) y Joaquín Freitas. Para ambos será la oportunidad de oro para brillar y ponerle presión a Coudet.

La probable formación de River ante Bragantino:

De esta forma, la formación inicial que podría elegir el entrenador Eduardo Coudet para medirse con Bragantino en la Copa Sudamericana sería con: Franco Armani; Ulises Giménez, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Facundo González; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas y Ian Subiabre.

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