Eduardo Coudet activó su plan para que River de la talla en la Copa Sudamericana y la final del Apertura

El Millonario se enfrenta con el elenco brasileño a pocos días de disputar la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La Copa Sudamericana es una competencia incómoda para River. Acostumbrado en los últimos tiempos a competir en la Copa Libertadores, estar en el segundo certamen en importancia le exige resultados a cambio de pocas alegrías. Encima, sus partidos de fase de grupos generaron múltiples problemas en medio del calendario local.

Eduardo Coudet tiene por delante de sí la oportunidad de ser campeón por primera vez con el Millonario. La final del Torneo Apertura de la Liga Profesional es el principal desafío del club en el plazo corto de tiempo, y es lógico que por estos días sea imposible poner la cabeza en otro lado. Sin embargo, antes de cruzarse con Belgrano en el Kempes, hay un encuentro que jugar en el plano internacional.

River - Rosario Central, por la Liga Profesional A descansar. Los titulares de River no estarán ante Bragantino EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Se trata del choque ante Red Bull Bragantino de este miércoles por la noche. Lo positivo para el cuadro del Chacho es que la clasificación y la cima prácticamente no están peligrando, por lo que no es necesario arriesgar a ningún titular para enfrentar a los brasileños. De esta manera, el DT pondrá un once inicial totalmente alternativo.

Los cambios arrancarán desde el arco, debido a que Franco Armani retornará debido a la expulsión sufrida por Santiago Beltrán en la fecha anterior. La línea de fondo también cambiará, con los juveniles Ulises Giménez y Facundo González en los laterales (Viña y Acuña no están bien físicamente y serán preservados), más Pezzella y Paulo Díaz en la zaga.