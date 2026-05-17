Nicolás Otamendi se va libre del Benfica: el plan de River para fichar al central de la Selección Argentina

Nicolás Otamendi oficializó su salida del Benfica tras seis temporadas y 258 partidos disputados en Portugal. El defensor central, que surgió en Vélez Sarsfield se convierte en jugador libre el 30 de junio, lo que facilita las gestiones de River Plate para contratarlo, las cuales iniciaron en marzo.

El futbolista se despidió del Estadio de la Luz tras una victoria 3-1 ante el Estoril , cerrando el ciclo más extenso de su trayectoria en una misma institución. A pesar de los rumores constantes, el central eligió este domingo para confirmar que no renovará su vínculo contractual. Con el pase en su poder, el camino hacia el Monumental parece despejado para concretar una incorporación que se frustró en mercados anteriores.

En Núñez manejan la situación con cautela pero con un optimismo creciente. Aunque el entorno del jugador evita hablar de un acuerdo firmado, las charlas preliminares comenzaron mucho antes de esta confirmación oficial de salida. El proyecto deportivo liderado por Eduardo Coudet y la figura de Pablo Longoria como Director Deportivo son piezas clave para convencer al defensor de sumarse al plantel para el próximo torneo.

El primer acercamiento formal se produjo durante la fecha FIFA de marzo , adelantándose al vencimiento del contrato en Portugal. No se trata de un regreso, ya que Otamendi nunca jugó en River, sino del cumplimiento de un deseo personal manifestado en diversas ocasiones por el jugador. El plan incluye que el defensor realice una preparación física individual en Argentina antes de sumarse a la Selección para el Mundial 2026.

Su paso por el Viejo Continente deja cifras que lo posicionan como uno de los defensores argentinos más ganadores de la historia:

Porto: 125 presentaciones y 8 campeonatos ganados.

125 presentaciones y 8 campeonatos ganados. Valencia: 1 temporada que le valió el salto a la Premier League.

1 temporada que le valió el salto a la Premier League. Manchester City: 210 encuentros disputados y 10 consagraciones.

210 encuentros disputados y 10 consagraciones. Benfica: 258 partidos y 4 títulos nacionales obtenidos.

El fin de una etapa histórica en Portugal y el futuro en la Selección Argentina

La salida de Otamendi coincide con un clima de incertidumbre en el Benfica, donde incluso el entrenador José Mourinho ha puesto en duda su continuidad ante el presunto interés del Real Madrid. Para el defensor, el foco inmediato está puesto en el debut de la Selección Argentina contra Argelia el 16 de junio. La posibilidad de jugar en el fútbol argentino le permitiría mantener el ritmo competitivo necesario para afrontar su último Mundial.

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En las oficinas del club luso ya dieron por cerrada la etapa del "Comandante", agradeciendo su profesionalismo y la conquista de un Campeonato, una Copa de la Liga y dos Supercopas. El cierre administrativo de su contrato el 30 de junio marcará el inicio formal de su etapa en Sudamérica, donde solo resta definir la duración del nuevo vínculo con River Plate.