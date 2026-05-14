14 de mayo de 2026 - 01:46

Con el triunfo de River quedaron definidos los semifinalistas del Apertura

River, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors avanzaron a la penúltima instancia de la Liga Profesional, tras superar sus cruces de cuartos. El Millonario se cruzará con el Canalla y el Celeste con el Bicho.

Las semifinales del torneo se jugarán, el sábado en e Monumental y el domingo, en la Paternal.&nbsp;

Las semifinales del torneo se jugarán, el sábado en e Monumental y el domingo, en la Paternal. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026, con River Plate como último clasificado tras vencer 2 a 0 a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental.

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El Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y enfrentará a Rosario Central, que también avanzó luego de eliminar a Racing por 2a 1 en el Gigante de Arroyito.

El Millo y el Canalla en el Monumental

Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia, Gastón Ávila lo empató para el Canalla y Enzo Copetti, en el segundo tiempo suplementario, sentenció la serie a favor del conjunto rosarino. El cruce entre River y Central se jugará el sábado 16 en Núñez.

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En la otra llave, Belgrano de Córdoba se metió entre los cuatro mejores tras vencer 2 a 0 a Unión en el estadio Julio César Villagra, con tantos de Adrián Sánchez y Ramiro Hernández. Su rival será Argentinos Juniors, que superó a Huracán con un gol de Tomás Molina en el alargue.

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El otro cruce en la Paternal

La semifinal entre el Bicho y el Pirata se disputará el domingo 17 en el estadio Diego Armando Maradona.

La final del certamen está prevista para el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El torneo otorga al campeón un lugar en el Trofeo de Campeones 2026 y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2027.

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Argentinos Juniors pasó a semifinales y se cruzará con Belgrano.

Argentinos Juniors pasó a semifinales y se cruzará con Belgrano.

En caso de empate en los 90 minutos, las series se resolverán en tiempo suplementario y, de ser necesario, por penales. Además, la localía en estas instancias fue determinada por la mejor posición en la fase regular, aunque tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata no lograron sostener su condición de líderes y quedaron eliminados en octavos.

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