Con el triunfo de River quedaron definidos los semifinalistas del Apertura

River, Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors avanzaron a la penúltima instancia de la Liga Profesional, tras superar sus cruces de cuartos. El Millonario se cruzará con el Canalla y el Celeste con el Bicho.

Las semifinales del torneo se jugarán, el sábado en e Monumental y el domingo, en la Paternal.

Quedaron definidos los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026, con River Plate como último clasificado tras vencer 2 a 0 a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental.

El Millonario se impuso con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y enfrentará a Rosario Central, que también avanzó luego de eliminar a Racing por 2a 1 en el Gigante de Arroyito.

El Millo y el Canalla en el Monumental Matías Zaracho abrió el marcador para la Academia, Gastón Ávila lo empató para el Canalla y Enzo Copetti, en el segundo tiempo suplementario, sentenció la serie a favor del conjunto rosarino. El cruce entre River y Central se jugará el sábado 16 en Núñez.

image En la otra llave, Belgrano de Córdoba se metió entre los cuatro mejores tras vencer 2 a 0 a Unión en el estadio Julio César Villagra, con tantos de Adrián Sánchez y Ramiro Hernández. Su rival será Argentinos Juniors, que superó a Huracán con un gol de Tomás Molina en el alargue.

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