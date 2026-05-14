Milito explotó tras la eliminación de Racing: "El fútbol argentino está roto"

Tras la eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura, el presidente Diego Milito explotó contra el arbitraje de Darío Herrera y el VAR de Pablo Dóvalo, en una noche cargada de polémicas en el Gigante de Arroyito.
No se guardó nada
El dirigente no se guardó nada y lanzó declaraciones muy duras: “Nos sentimos robados, todos lo vieron. El fútbol argentino está roto y no da para más”, expresó, visiblemente molesto por las decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro.
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Darío Herrera expulsó a Maravilla Martínez luego de que lo llamara el VAR. La Academia terminó el partido frente a Rosario, 9 jugadores, tras la expulisión de Di Césare.
Gentileza.
Racing terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Maravilla Martínez, por una acción revisada en el VAR, y de Marco Di Cesare en el alargue. Ambas jugadas generaron fuertes protestas del banco académico, que también cuestionó el criterio del cuarto árbitro.
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En un clima caliente, Gustavo Costas y su cuerpo técnico también manifestaron su enojo durante el partido, con reiterados reclamos y discusiones en el borde del campo.
Milito orgulloso de sus jugadores
Milito fue más allá y dejó una frase que elevó aún más la tensión: “Uno viene con ilusión, pero esto se repite. El fútbol argentino está mal y hay que decirlo”, sostuvo, abriendo además la puerta a colaborar para “cambiar la situación”.
Pese a la bronca por la eliminación, el presidente también tuvo un cierre con tono más medido, al reconocer el esfuerzo del plantel: “Más allá de todo, estoy orgulloso de los jugadores y del cuerpo técnico. Representaron al club como corresponde”, cerró.