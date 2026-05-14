14 de mayo de 2026 - 01:08

Milito explotó tras la eliminación de Racing: "El fútbol argentino está roto"

El presidente de la Academia cargó contra el arbitraje de Herrera y el VAR tras la caída ante Rosario Central en cuartos de final.

El presidente de la Academia estaba sacado, luego del partido y apuntó contra el VAR y el arbitraje.

El presidente de la Academia estaba sacado, luego del partido y apuntó contra el VAR y el arbitraje.

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Los Andes | Sergio Faria
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No se guardó nada

El dirigente no se guardó nada y lanzó declaraciones muy duras: “Nos sentimos robados, todos lo vieron. El fútbol argentino está roto y no da para más”, expresó, visiblemente molesto por las decisiones que marcaron el desarrollo del encuentro.

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Dar&iacute;o Herrera expuls&oacute; a Maravilla Mart&iacute;nez luego de que lo llamara el VAR. La Academia termin&oacute; el partido frente a Rosario, 9 jugadores, tras la expulisi&oacute;n de Di C&eacute;sare.

Darío Herrera expulsó a Maravilla Martínez luego de que lo llamara el VAR. La Academia terminó el partido frente a Rosario, 9 jugadores, tras la expulisión de Di Césare.

Racing terminó el partido con nueve jugadores tras las expulsiones de Maravilla Martínez, por una acción revisada en el VAR, y de Marco Di Cesare en el alargue. Ambas jugadas generaron fuertes protestas del banco académico, que también cuestionó el criterio del cuarto árbitro.

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En un clima caliente, Gustavo Costas y su cuerpo técnico también manifestaron su enojo durante el partido, con reiterados reclamos y discusiones en el borde del campo.

Milito orgulloso de sus jugadores

Milito fue más allá y dejó una frase que elevó aún más la tensión: “Uno viene con ilusión, pero esto se repite. El fútbol argentino está mal y hay que decirlo”, sostuvo, abriendo además la puerta a colaborar para “cambiar la situación”.

Pese a la bronca por la eliminación, el presidente también tuvo un cierre con tono más medido, al reconocer el esfuerzo del plantel: “Más allá de todo, estoy orgulloso de los jugadores y del cuerpo técnico. Representaron al club como corresponde”, cerró.

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