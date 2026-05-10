El ciclo De Muner arrancó con una sonrisa: Godoy Cruz volvió al triunfo en el Feliciano Gambarte

Con la llegada de Pablo De Muner a la conducción técnica, Godoy Cruz volvió al triunfo después de cuatro fechas. El equipo tombino derrotó 2 a 1 a Racing de Córdoba en un encuentro intenso, de ida y vuelta, correspondiente a la fecha 13 de la Primera Nacional.

"Hay que romper barreras": Pablo De Muner y un mensaje claro en su llegada a Godoy Cruz

Pablo De Muner es el nuevo entrenador de Godoy Cruz: del Parque a la Bodega

El Tomba mostró una imagen completamente distinta en el estadio Feliciano Gambarte. Dominó gran parte del encuentro, tuvo solidez ofensiva y expuso jerarquía en varios pasajes del juego, especialmente en el primer tiempo. Toto Pozzo y Vicente Poggi fueron claves para darle dinámica y ritmo al mediocampo mendocino.

"Martin Pino" Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Racing de Córdoba. pic.twitter.com/5WC2srHL6F

En apenas cuatro minutos, y de la mano de Martín Pino, el Expreso prácticamente resolvió el partido golpeando en los momentos justos. A los 21 minutos, una habilitación precisa del arquero Roberto Ramírez dejó al delantero mano a mano y definió con enorme categoría para abrir el marcador. Cuatro minutos más tarde, tras una asistencia de Pozzo, Pino giró dentro del área y sacó un remate cruzado para poner el 2 a 0 y desatar la locura en la Bodega.

Fue una tarde iluminada para el goleador tombino, que volvió a demostrar toda su capacidad ofensiva y se ganó la ovación de los hinchas.

Con el mismo plantel, pero bajo una nueva conducción, Godoy Cruz mostró otra actitud. El equipo mendocino evidenció un lavado de cara futbolístico y anímico tras la salida de Mariano Toedtli y el arribo de De Muner, quien logró darle rápidamente una identidad más agresiva y ordenada al equipo.

Solidez defensiva y ofensiva

En el complemento, Racing de Córdoba reaccionó y creció desde el juego con Centurión, Rinaudo y Olinik. Allí el Tomba volvió a exhibir algunas dudas defensivas que ya habían aparecido en otros partidos. Sin embargo, la diferencia estuvo en la respuesta futbolística de jugadores como Pozzo, Pino y Rodríguez, que también generaron situaciones para ampliar la ventaja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053567081740714232&partner=&hide_thread=false GOOOOOOOOOOL Y DOBLETE! En una tarde que ya es una fiesta para la gente de #GodoyCruz, apareció nuevamente el goleador Martín Pino para decretar el 2 a 0 frente a #RacingDeCordoba en el mítico #FelicianoGambarte. ¡El #Tomba pisa fuerte de local en esta fecha clave. pic.twitter.com/AyFNl6ibDj — Siente Mendoza (@SienteMendoza) May 10, 2026

Entre la falta de eficacia de los delanteros cordobeses y la gran actuación de Roberto Ramírez en el arco, la visita tuvo chances claras para emparejar el encuentro. A los 35 minutos, Chavarría descontó y volvió a meter en partido a Racing. De Muner movió el banco y el Expreso terminó sosteniendo una victoria muy valiosa.

Godoy Cruz vs Racing de Córdoba Godoy Cruz tuvo un estreno alentador con Pablo De Muner como entrenador y derrotó a Racing de Córdoba en el Gambarte. Prensa Godoy Cruz

Más allá del sufrimiento final, Godoy Cruz dejó señales alentadoras. Mostró jerarquía, buen juego y una intensidad que entusiasmó a los hinchas en el Gambarte. El nuevo entrenador había dejado en claro que su primer objetivo era ganar “como dé lugar” y lo cumplió en su estreno.

El triunfo no solo cortó una racha de 4 partidos sin victorias, sino que además volvió a encender la ilusión de los hinchas tombinos, que empiezan a ver un equipo sólido, competitivo y con aspiraciones mucho más grandes que solo sumar de a tres.

Minuto a minuto y estadísticas de Godoy Cruz - Racing de Córdoba: