La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario: calendario de actividades

La comunidad católica de Villa Marini , en el departamento de Godoy Cruz, se encuentra de gala.

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Durante este 2026, los fieles celebran con entusiasmo el 75º aniversario de la creación de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima , un hito que simboliza décadas de evangelización y vida comunitaria en la provincia de Mendoza. Esta celebración coincide, además, con el 109º aniversario de la primera aparición de la Virgen en Cova da Iria, Portugal, ocurrida el 13 de mayo de 1917.

Desde su fundación, este templo ha servido como un punto de encuentro fundamental para los devotos marianos. La imagen de Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en el altar mayor, es descrita por la comunidad como un signo de fe, esperanza y fraternidad para todos los que visitan la parroquia.}

Las actividades centrales de la festividad patronal tendrán lugar el próximo miércoles 13 de mayo con un horario especial y extendido. La programación busca fomentar un clima de comunión y agradecimiento entre los mendocinos.

El cronograma para ese día incluye:

8.00: Santa Misa de apertura.

Santa Misa de apertura. 9.00 a 17.00: Rezo del Santo Rosario de forma continuada, cada hora.

Rezo del de forma continuada, cada hora. 18.00: Santa Misa de cierre de la jornada festiva.

El párroco de la institución, el presbítero Miguel Rocha, ha extendido una invitación formal a toda la sociedad para participar de estos actos. Según expresó el sacerdote, esta es una oportunidad especial para reencontrarse y renovar la fe en un espíritu de oración y hermandad.

La cita es en la sede parroquial ubicada en la calle J. V. González 163, Godoy Cruz, donde se espera que una multitud se reúna para honrar a una de las advocaciones marianas más queridas por el pueblo católico.