8 de mayo de 2026 - 19:46

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario: calendario de actividades

La comunidad de Godoy Cruz se prepara para una jornada histórica este 13 de mayo, conmemorando siete décadas de fe y el 109º aniversario de las apariciones marianas bajo el lema “75 años con Dios de la mano de María”.

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario

La parroquia Nuestra Señora de Fátima celebra su 75º aniversario

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La comunidad católica de Villa Marini, en el departamento de Godoy Cruz, se encuentra de gala.

Leé además

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges, el escritor de los sueños
HBO Max estrenará una nueva porducción del universo de Harry Potter. 

Sorpresa: el nuevo estreno de Harry Potter que HBO Max sube el 19 de mayo

Durante este 2026, los fieles celebran con entusiasmo el 75º aniversario de la creación de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, un hito que simboliza décadas de evangelización y vida comunitaria en la provincia de Mendoza. Esta celebración coincide, además, con el 109º aniversario de la primera aparición de la Virgen en Cova da Iria, Portugal, ocurrida el 13 de mayo de 1917.

Desde su fundación, este templo ha servido como un punto de encuentro fundamental para los devotos marianos. La imagen de Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en el altar mayor, es descrita por la comunidad como un signo de fe, esperanza y fraternidad para todos los que visitan la parroquia.}

Parroquia Nuestra Señora de Fátima Godoy Cruz
Godoy Cruz celebra las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Fátima

Godoy Cruz celebra las Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Fátima

Una jornada de oración y encuentro

Las actividades centrales de la festividad patronal tendrán lugar el próximo miércoles 13 de mayo con un horario especial y extendido. La programación busca fomentar un clima de comunión y agradecimiento entre los mendocinos.

El cronograma para ese día incluye:

  • 8.00: Santa Misa de apertura.
  • 9.00 a 17.00: Rezo del Santo Rosario de forma continuada, cada hora.
  • 18.00: Santa Misa de cierre de la jornada festiva.

El párroco de la institución, el presbítero Miguel Rocha, ha extendido una invitación formal a toda la sociedad para participar de estos actos. Según expresó el sacerdote, esta es una oportunidad especial para reencontrarse y renovar la fe en un espíritu de oración y hermandad.

La cita es en la sede parroquial ubicada en la calle J. V. González 163, Godoy Cruz, donde se espera que una multitud se reúna para honrar a una de las advocaciones marianas más queridas por el pueblo católico.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se viene un sábado helado.

Llegó el frío polar a Mendoza: se viene un sábado con heladas parciales y alerta por vientos

Por Redacción Sociedad
Farmacias del Dr. Ahorro cierra sucursales en Argentina

La cadena de farmacias Dr. Ahorro cerró todas sus sucursales en Argentina: los motivos detrás de la decisión

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 8 de mayo

Por Redacción
Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza

Suspendieron las clases presenciales en varios departamentos de Mendoza por fuertes ráfagas de viento

Por Redacción Sociedad