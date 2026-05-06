Sorpresa: el nuevo estreno de Harry Potter que HBO Max sube el 19 de mayo

El universo de Harry Potter toma aún más vuelo con un proyecto especial que apunta directo a la nostalgia de los fanáticos. HBO Max prepara un estreno que revisita las películas más icónicas de la saga con material inédito, análisis y participación de figuras del mundo del entretenimiento a 25 años de su estreno.

Fracasó en cines, pero es un éxito en HBO Max: la película documental que presenta un futuro desesperante

Se trata de un pódcast “Harry Potter: el pódcast oficial de la película” , una propuesta que repasará en profundidad las ocho películas basadas en la obra de J.K. Rowling, combinando comentarios, entrevistas y detrás de escena.

El lanzamiento está previsto para el 19 de mayo y comenzará con dos episodios dedicados a “ Harry Potter y la piedra filosofal”, la primera entrega de la saga. A partir de ahí, se estrenarán nuevos capítulos de forma semanal.

C ada episodio tendrá una duración aproximada de una hora y el proyecto completo abarcará 16 entregas: dos por cada película . De esta manera, el contenido total superará las 15 horas, con un recorrido detallado por toda la franquicia.

La conducción estará a cargo de Rhianna Dhillon, periodista y crítica con experiencia en medios como BBC Radio 1, BBC 6 Music y BAFTA. A lo largo de los episodios, se sumarán invitados vinculados al cine y la cultura pop para analizar momentos clave, personajes y el impacto de la saga.

Rhianna Dhillon conducriá el podcast de Harry Potter. Rhianna Dhillon conducriá el podcast de Harry Potter. gentileza

Dónde se podrá escuchar y ver

El pódcast tendrá una particularidad, no solo estará disponible en formato audio, sino también en versión audiovisual dentro de HBO Max. Además, los episodios podrán escucharse en plataformas como Spotify y Apple Podcasts.