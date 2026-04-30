HBO Max anunció un nuevo spin-off de "The Big Bang Theory" centrado en un personaje inesperado

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose y ahora suma una nueva apuesta en HBO Max. La plataforma confirmó el lanzamiento de una serie derivada, un spin off, que pone en primer plano a uno de los personajes más particulares de la comedia original, en una historia completamente distinta.
La nueva producción, titulada “Stuart Fails to Save the Universe”, tendrá como eje a Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics que durante años fue parte del círculo de Sheldon y Leonard. Esta vez, el personaje deja su rol secundario para enfrentarse a un desafío mucho mayor.
La nueva producción, titulada "Stuart Fails to Save the Universe", estará disponible en HBO Max.
La nueva producción, titulada “Stuart Fails to Save the Universe”, estará disponible en HBO Max.
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La serie original finalizó en 2019 tras 12 temporadas, pero su universo continuó creciendo con "Young Sheldon". Detrás de este nuevo proyecto vuelven a estar nombres clave como Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn, lo que garantiza una conexión directa con el espíritu original.
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De qué trata el nuevo spin off
La trama parte de un error inesperado: Stuart daña un dispositivo creado por los científicos protagonistas de la serie original y desencadena un caos que afecta múltiples realidades. A partir de ahí, deberá intentar reparar las consecuencias de sus acciones en una misión que, según anticipan, no saldrá bien… al menos no de forma sencilla.
Un equipo conocido y nuevas dinámicas
En su aventura, Stuart no estará solo. Lo acompañan Denise, su pareja, junto al geólogo Bert y el siempre incómodo Barry Kripke. Este grupo se verá obligado a interactuar con versiones alternativas de personajes ya conocidos, lo que abre la puerta a situaciones absurdas y giros inesperados.
Stuart Fails to Save the Universe
Stuart Fails to Save the Universe
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Uno de los puntos fuertes de la serie será justamente esa dinámica: cada intento fallido de Stuart por arreglar el desastre generará nuevas complicaciones, manteniendo el tono humorístico que caracteriza a la franquicia.
Fecha de estreno y primeros detalles
El spin-off fue presentado oficialmente durante la CCXP México, donde HBO Max mostró material inédito y confirmó que el estreno está previsto para julio de 2026. Además, se anunció que la música principal estará a cargo de Danny Elfman, reconocido por su trabajo en cine y televisión.