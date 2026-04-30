HBO Max anunció un nuevo spin-off de "The Big Bang Theory" centrado en un personaje inesperado

El universo de “The Big Bang Theory” sigue expandiéndose y ahora suma una nueva apuesta en HBO Max. La plataforma confirmó el lanzamiento de una serie derivada, un spin off, que pone en primer plano a uno de los personajes más particulares de la comedia original, en una historia completamente distinta.

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La nueva producción, titulada “Stuart Fails to Save the Universe”, tendrá como eje a Stuart Bloom , el dueño de la tienda de cómics que durante años fue parte del círculo de Sheldon y Leonard. Esta vez, el personaje deja su rol secundario para enfrentarse a un desafío mucho mayor.

La serie original finalizó en 2019 tras 12 temporadas , pero su universo continuó creciendo con "Young Sheldon". Detrás de este nuevo proyecto vuelven a estar nombres clave como Chuck Lorre, Bill Prady y Zak Penn , lo que garantiza una conexión directa con el espíritu original.

De qué trata el nuevo spin off

La trama parte de un error inesperado: Stuart daña un dispositivo creado por los científicos protagonistas de la serie original y desencadena un caos que afecta múltiples realidades. A partir de ahí, deberá intentar reparar las consecuencias de sus acciones en una misión que, según anticipan, no saldrá bien… al menos no de forma sencilla.

Un equipo conocido y nuevas dinámicas

En su aventura, Stuart no estará solo. Lo acompañan Denise, su pareja, junto al geólogo Bert y el siempre incómodo Barry Kripke. Este grupo se verá obligado a interactuar con versiones alternativas de personajes ya conocidos, lo que abre la puerta a situaciones absurdas y giros inesperados.

Stuart Fails to Save the Universe Stuart Fails to Save the Universe gentileza

Uno de los puntos fuertes de la serie será justamente esa dinámica: cada intento fallido de Stuart por arreglar el desastre generará nuevas complicaciones, manteniendo el tono humorístico que caracteriza a la franquicia.

Fecha de estreno y primeros detalles

El spin-off fue presentado oficialmente durante la CCXP México, donde HBO Max mostró material inédito y confirmó que el estreno está previsto para julio de 2026. Además, se anunció que la música principal estará a cargo de Danny Elfman, reconocido por su trabajo en cine y televisión.