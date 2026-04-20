Hoy en streaming: una de las mejores películas de Luis Brandoni para homenajear al actor tras su muerte

Muerte de Luis Brandoni: el sentido mensaje de Ricardo Darín y del mundo de la actuación

“Esperando la carroza” es la comedia negra dirigida por Alejandro Doria que, a más de cuatro décadas de su estreno, sigue vigente y puede verse hoy en HBO Max.

Estrenada en 1985, la película se convirtió con el tiempo en un clásico absoluto del cine argentino . Aunque en su lanzamiento tuvo una recepción moderada, el paso de los años la transformó en una obra de culto, sostenida por sus diálogos filosos, personajes exagerados y una mirada ácida sobre los vínculos familiares.

En ese universo aparece Antonio Musicardi, el personaje de Brandoni. Era un hombre cínico, incómodo y profundamente reconocible dentro de la dinámica familiar que plantea la historia.

Su interpretación dejó algunas de las escenas más recordadas del cine nacional, especialmente aquella en la que lanza la frase que quedó grabada en la cultura popular: “Qué miseria che, qué miseria... sabes lo que tenían para comer. Empanadas, tres, me partieron el alma. Tres empanadas de ayer que le sobraron para dos personas", expresaba mientras se comía una de ella.

esperando-la-Luis Brandoni en "Esperando la carroza" disponible en streaming: HBO Max. Luis Brandoni en "Esperando la carroza" disponible en streaming: HBO Max. gentileza

Otro de los episodios es cuando Antonio pierde la paciencia con “Cacho”, su sobrino, ante la desaparición de Mamá Cora. Y mirándolo jugar al fútbol en un potrero con la remera de Boca exclama: “Ahí lo tenés al pelotudo”.

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Incluso, gracias a esa frase fue que la Real Academia Española (RAE) decidió reconocer el término “pelotudo”. Entendido como “Tonto (de corto entendimiento, o propio de la persona así)”.

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Lejos de ser solo un momento humorístico, esa escena sintetiza el tono de la película, una sátira feroz sobre la hipocresía, la mezquindad y las tensiones cotidianas. El propio Brandoni definía a su personaje como un “canalla”, pero también como alguien que encarna actitudes muy presentes en la vida real.

El gran elenco que lo acompaña

El elenco de Esperando la carroza reúne a grandes figuras del cine y el teatro argentino: Antonio Gasalla en su recordado rol de Mamá Cora en la versión teatral llevada al cine.

Betiana Blum como Nora, Julio De Grazia como Sergio, Juan Manuel Tenuta como Jorge y Mónica Villa como Susana, entre otros.