De qué murió Luis Brandoni a los 86 años

En una jornada de luto para la cultura, el actor Luis Brandoni murió este 20 de abril a los 86 años, luego de permanecer internado durante varios días en el Sanatorio Güemes tras sufrir un accidente doméstico.

El episodio ocurrió el 11 de abril, cuando el reconocido artista y dirigente radical se cayó en su casa y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que derivó en un cuadro clínico de extrema gravedad.

La causa del fallecimiento fue un hematoma subdural , una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior que, en personas mayores, suele tener consecuencias severas.

Este tipo de lesión genera presión sobre el cerebro y puede provocar un deterioro progresivo, incluso cuando el paciente recibe atención médica inmediata, como ocurrió en este caso.

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Durante los primeros días de internación, el entorno de Brandoni había tenido expectativas de una posible mejoría. Sin embargo, con el correr del tiempo, el cuadro se fue agravando. A fines del año pasado, un antecedente de presión arterial elevada había forzado la cancelación de funciones previstas en el teatro Liceo y motivó ajustes en sus compromisos profesionales.

Según trascendió, el deterioro del protagonista de éxitos como "Esperando la carroza", "Mi obra maestra" y "Nada" se volvió evidente en las últimas 48 horas, cuando el desenlace comenzó a ser considerado previsible por la familia y el equipo médico.

La situación de salud del actor obligó también a suspender la obra “¿Quién es quién?”, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra.

Brandoni había celebrado su cumpleaños número 86 dos días antes de su fallecimiento. Según se informó, el velatorio se realizará en la Legislatura porteña, entre el mediodía y la medianoche.

Se fue uno de los grandes

Luis Brandoni fue una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina, con una trayectoria que abarcó más de seis décadas en cine, teatro y televisión.

Tras formarse en el Conservatorio Nacional, debutó profesionalmente en 1962 y rápidamente se consolidó como un actor de enorme versatilidad, capaz de transitar con la misma maestría el drama profundo y la comedia costumbrista.

Formó parte del elenco de la Comedia Nacional y protagonizó hitos cinematográficos que definieron la identidad nacional, como "La tregua", "La Patagonia rebelde" y, fundamentalmente, "Esperando la carroza", donde su interpretación de Antonio Musicardi dejó frases grabadas para siempre en el imaginario popular.

Guillermo Francella y Luis Brandoni Guillermo Francella y Luis Brandoni compartieron pantalla en "Mi obra maestra" (2018) Clarín

En las últimas décadas, Brandoni mantuvo una vigencia envidiable, adaptándose con éxito a los nuevos lenguajes de la televisión y el streaming mientras continuaba llenando salas de teatro con obras como Parque Lezama (trasladada hace poco a Netflix, bajo dirección de Juan José Campanella).

Luis Brandoni en "Esperando la carroza" (1986) Luis Brandoni en "Esperando la carroza" (1986) Archivo

En la pantalla chica, brilló en éxitos masivos como "Mi cuñado" y en producciones de alta calidad como "Un gallo para Esculapio" y la serie de Disney+ "Nada", junto a Robert De Niro.

Su carrera, reconocida con múltiples premios Martín Fierro, Konex de Platino y Cóndor de Plata, se caracterizó no solo por su excelencia interpretativa, sino también por un profundo compromiso ético y gremial con el oficio actoral, consolidándose como un referente indispensable.

Luis Brandoni junto a Robert De Niro Luis Brandoni junto a Robert De Niro. gentileza

En cuanto a lo político, militó en la Unión Cívica Radical y acompañó fuertemente el regreso a la democracia con Raúl Alfonsín. Brandoni fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 1997 y 2001.