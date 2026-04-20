20 de abril de 2026 - 01:17

Murió Luis Brandoni, figura clave del teatro, cine y televisión argentina

El reconocido actor Luis Brandoni murió a los 86 años tras varios días de internación. Dejó una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, además de un fuerte compromiso público.

Falleció Luis Brandoni, referente histórico del espectáculo argentino.

Falleció Luis Brandoni, referente histórico del espectáculo argentino.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras permanecer internado varios días, luego de sufrir una caída en su domicilio, el actor Luis Brandoni falleció a los 86 años. La noticia fue confirmada por el productor teatral Carlos Rottemberg, generando conmoción en el ámbito cultural.

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“Se va el último primer actor de una generación inolvidable”, expresaron desde el Multiteatro, al destacar su compromiso con el teatro nacional y su trayectoria que trascendió el escenario.

El comunicado de Carlos Rottemberg
El comunicado Carlos Rottemberg sobre la muerte de Luis Brandoni.

El comunicado Carlos Rottemberg sobre la muerte de Luis Brandoni.

Una carrera que marcó época

Nacido el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, Brandoni —conocido como “Beto”— construyó una trayectoria extensa y sólida desde la década del sesenta, convirtiéndose en uno de los artistas más respetados del país.

En teatro, participó en obras emblemáticas como La fiaca, Parque Lezama y Extraña pareja, esta última junto a Guillermo Francella, con quien formó una dupla muy valorada por el público.

Guillermo Francella y Luis Brandoni
Guillermo Francella y Luis Brandoni. (archivo)

Guillermo Francella y Luis Brandoni. (archivo)

Su trabajo fue reconocido con importantes galardones, entre ellos el Premio Konex de Platino, distinciones de la Asociación de Cronistas del Espectáculo (ACE), el Cóndor de Plata a la Trayectoria y el Premio Podestá. En 2015, además, fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Cine y televisión: una huella imborrable

En cine, integró el elenco de películas que se convirtieron en clásicos del audiovisual argentino, como Esperando la carroza, Made in Argentina y Un lugar en el mundo. Años más tarde, volvió a la pantalla grande con títulos como Mi obra maestra.

En televisión, también dejó su marca en ciclos de gran repercusión como Mi cuñado y En terapia, además de participar en la serie Nada, donde compartió elenco con Robert De Niro.

Luis Brandoni junto a Robert De Niro
Luis Brandoni junto a Robert De Niro.

Luis Brandoni junto a Robert De Niro.

Compromiso político y cultural

Más allá de su carrera artística, Brandoni tuvo una activa participación en la vida pública. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical entre 1997 y 2001 y ocupó cargos dentro de la Asociación Argentina de Actores.

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A lo largo de su vida sostuvo una postura firme en defensa de los valores democráticos, lo que lo posicionó como una figura influyente también en el debate político y social.

En 2020 publicó su autobiografía Antes de que me olvide, escrita junto a Marcelo Ramos, donde repasó su vida personal y profesional. Sobre la obra, el director Juan José Campanella destacó su capacidad para combinar emoción y humor.

Antes de que me olvide, autobiografía de Luis Brandoni
Antes de que me olvide, autobiografía de Luis Brandoni.

Antes de que me olvide, autobiografía de Luis Brandoni.

Un legado que trasciende generaciones

Con más de seis décadas de trayectoria, Luis Brandoni se consolidó como una de las figuras más influyentes de la cultura argentina. Su legado permanece tanto en sus interpretaciones como en su compromiso con el arte y la vida pública.

Luis Brandoni habló de todo en "Almorzando con Juana" / Gentileza
Luis Brandoni en "Esperando la carroza".

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Su muerte marca el final de una era, pero su obra seguirá siendo referencia para las futuras generaciones de actores.

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