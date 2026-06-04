Mariano Martínez enfrentó a Rodrigo Lussich en vivo: "¿Quién te crees que sos?"

Mariano Martínez , recientemente incorporado como conductor de La Jaula de la Moda, decidió no dejar pasar las críticas recibidas por su nuevo rol. En plena entrevista en Intrusos, el actor encaró directamente a Rodrigo Lussich con una frase que paralizó el piso: “¿Quién te crees que sos?” .

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La chispa se encendió cuando Martínez, con ironía, anticipó que iba a "atender" a los panelistas. La respuesta de Lussich no se hizo esperar, apelando a su trayectoria profesional: “A vos conduciendo seguro que sí te gano, porque conduzco hace veinte años y vos hace cero días” .

A pesar de que el actor intentó bajar el tono minutos después asegurando que se trataba de un "chiste" y que el periodista "no se bancaba una cargada", la tensión fue evidente durante todo el bloque.

Lejos de quedar en una anécdota televisiva, Rodrigo Lussich utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos, visiblemente molesto por la actitud de Martínez.

El conductor uruguayo fue contundente al calificar el episodio: “Fue una psicopateada absoluta, típica de un cínico que se hizo el loco”. Lussich argumentó que no aceptó la excusa del humor, comparando la situación con alguien que agrede y luego finge que fue un gesto de cariño.

“Él reaccionó muy mal, se plantó de una mala manera que hubiera merecido sacarlo del aire”, sostuvo el periodista, quien admitió ser un "leche hervida" a la hora de defenderse cuando se siente atacado. Para Lussich, el intento de Martínez de quedar como alguien bromista fue una estrategia para hacerlo quedar a él como un "bolu... que se calienta".

Por su parte, Mariano Martínez intentó mostrarse enfocado en su nueva etapa profesional, destacando que su llegada a La Jaula de la Moda se dio de forma natural tras una propuesta del productor Esteban Farfán y la sugerencia de Fabián Medina Flores.

Martínez enfatizó que prefiere dedicar su energía a trabajar con "disfrute y alegría", ignorando las críticas que no sean constructivas. “No le presto atención, no le dedico energía a eso. Sí a la gente que lo dice con buena onda”, afirmó, aunque su reacción en vivo contra Lussich demostró que los comentarios del "chimentero" habían logrado tocar una fibra sensible.

El cruce cerró con una referencia a la astrología, cuando ambos recordaron que comparten el signo de Sagitario, reconociéndose como personas "calentonas". Sin embargo, el descargo posterior de Lussich dejó en claro que, para él, la relación está lejos de ser una simple diferencia de caracteres y que el "show" de la televisión esta vez cruzó un límite personal.