Rating: cuánto midió la final de Argentina contra España

Las cifras oficiales del rating de la final del Mundial 2026 se conocerán este lunes, cuando se publiquen los promedios definitivos de la televisión abierta, el cable y las plataformas de streaming . Sin embargo, las mediciones minuto a minuto ya anticipan que el partido entre Argentina y España fue uno de los eventos televisivos más vistos del año.

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Durante distintos pasajes del encuentro, la transmisión de Telefe llegó a registrar picos cercanos a los 39 puntos de rating , una marca que recuerda a las grandes audiencias de otras épocas para la televisión argentina.

Desde el inicio del torneo, el 11 de junio , los 104 partidos del Mundial pudieron verse completos a través de DSports , señal de DirecTV que adquirió los derechos de transmisión de todo el campeonato. Los encuentros también estuvieron disponibles mediante Flow , mientras que varios fueron emitidos por TyC Sports .

Los artistas (centro, de izquierda a derecha) la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, el cantante británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini actúan durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. (España)

En el ámbito del streaming , plataformas como Disney+/ESPN y Paramount+ ofrecieron parte de la competencia. En tanto, por la televisión abierta únicamente Telefe y la TV Pública contaron con derechos para transmitir partidos: el canal de las pelotas emitió 32 encuentros , mientras que la señal estatal televisó 10 .

La transmisión de la final por la TV Pública también obtuvo cifras destacadas para la emisora. Durante varios momentos del encuentro, que se resolvió en el tiempo suplementario con la victoria española por 1-0 , la audiencia rondó los 4,3 puntos de rating .

Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Si se consideran las distintas emisiones televisivas, el acumulado de audiencia en las pantallas tradicionales habría superado ampliamente los 55 puntos, sin contabilizar las reproducciones registradas en las plataformas digitales.

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Por otra parte, en TyC Sports su audiencia alcanzó el pico de rating del canal a los pocos minutos de comenzado el partido. Cuando Telefe marcaba 37.8 puntos y la TV Pública 5.1, TyC Sports alcanzó los 13.8 puntos. Luego su transmisión cedió frente a sus competencias pero sin bajar de los 12.4 puntos de rating.

Los antecedentes que había dejado la Selección argentina

La campaña de la Selección argentina ya venía mostrando un fuerte impacto en materia de audiencia. La semifinal frente a Inglaterra, disputada el miércoles anterior, alcanzó un promedio de 40,7 puntos de rating, mientras que el triunfo sobre Suiza en los cuartos de final había registrado 33,4 puntos.

Por su parte, la TV Pública también logró números destacados para sus parámetros habituales. La victoria ante Inglaterra marcó 5,3 puntos, mientras que el encuentro frente a Suiza alcanzó 4,6 puntos, consolidando el interés del público argentino por cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En el caso de TyC Sports se alcanzó los 13.3 puntos de rating.